Парламент Перу выступил за запуск процесса импичмента президента

Решающее голосование состоится 21 декабря, пишет RT .

Конгресс Перу принял к рассмотрению проект резолюции об отстранении от должности президента страны Педро Пабло Кучински, сообщает El Comercio .

За запуск процесса импичмента проголосовали 93 депутатов из 111 присутствующих. Против выступили 17 депутатов.

Такое решение было принято в связи с «постоянной моральной недееспособностью» президента из-за его предполагаемых связей с бразильской компанией Odebrecht.

Дебаты об отставке продолжались более пяти часов.

Согласно законодательству Перу, для запуска процесса импичмента требовалась поддержка как минимум 52 парламентариев. Для смещения президента с должности, его импичмент должны поддержать 87 из 130 депутатов. В этом случае обязанности главы государства будет исполнять первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо.

Ранее сообщалось, что бывший президент Перу Ольянта Умала вместе с супругой приговорены к полутора годам предварительного заключения на время следствия по делу. Умала подозревают в коррупции в период нахождения у власти. Представители властей целого ряда стран Латинской Америки оказались вовлеченными в коррупционный скандал с участием бразильской строительной компании Odebrecht.