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Парламент Перу выступил за запуск процесса импичмента президента
16.12.2017 08:23 — Новости Мира | Tut.by
Решающее голосование состоится 21 декабря, пишет
Конгресс Перу принял к рассмотрению проект резолюции об отстранении от должности президента страны Педро Пабло Кучински, сообщает
За запуск процесса импичмента проголосовали 93 депутатов из 111 присутствующих. Против выступили 17 депутатов.
Такое решение было принято в связи с «постоянной моральной недееспособностью» президента из-за его предполагаемых связей с бразильской компанией Odebrecht.
Дебаты об отставке продолжались более пяти часов.
Согласно законодательству Перу, для запуска процесса импичмента требовалась поддержка как минимум 52 парламентариев. Для смещения президента с должности, его импичмент должны поддержать 87 из 130 депутатов. В этом случае обязанности главы государства будет исполнять первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо.
Ранее сообщалось, что бывший президент Перу Ольянта Умала вместе с супругой приговорены к полутора годам предварительного заключения на время следствия по делу. Умала подозревают в коррупции в период нахождения у власти. Представители властей целого ряда стран Латинской Америки оказались вовлеченными в коррупционный скандал с участием бразильской строительной компании Odebrecht.
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Решающее голосование состоится 21 декабря.
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