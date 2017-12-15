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США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
16.12.2017 09:33 — Новости Мира | Tut.by
Новые вооруженные формирования «Новая сирийская армия» создаются у лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов. Об этом со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии пишут
После завершения курса подготовки новые формирования планируется перебросить на юг Сирии для участия в боевых действиях против правительственной армии.
11 декабря
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Новые вооруженные формирования "Новая сирийская армия" создаются у лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов.
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