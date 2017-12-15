США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом

Новые вооруженные формирования «Новая сирийская армия» создаются у лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов. Об этом со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии пишут РИА Новости .

После завершения курса подготовки новые формирования планируется перебросить на юг Сирии для участия в боевых действиях против правительственной армии.

11 декабря Россия начала процесс вывода своих войск из Сирии . Приказ об этом отдал президент России Владимир Путин.