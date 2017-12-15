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Норвегия первой в мире отключила FM-радио

16.12.2017 16:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Норвегия стала первым в мире государством, которое полностью отказалось от FM-радиовещания. Об этом сообщает The Local.

По информации издания, с 13 декабря все национальное аудиовещание в стране стало цифровым (DAB). Последними на этот стандарт были переведены северные регионы Норвегии и архипелаг Свальбард (Шпицберген) в Арктике. В то же время большинство местных радиостанций продолжает работу в прежнем формате.

Переход на цифровое вещание начался в январе. Как отмечается, формат DAB обеспечивает лучшее качество звука и предлагает больше каналов и функций. Кроме того, по оценкам властей, он обходится в восемь раз дешевле, чем FM-радио.

The Local пишет, что переход сопровождался недовольством жителей: они вынуждены покупать новые приемники или адаптеры. Согласно подсчетам, радио в новом формате могут слушать менее половины автолюбителей. Эксперты также указывают на то, что покрытие DAB на территории Норвегии недостаточное.

В ближайшие годы на цифровое радиовещание планирует перейти ряд европейских стран, в том числе Швейцария, Великобритания и Дания.

 
 
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The Local пишет, что переход сопровождался недовольством жителей: они вынуждены покупать новые приемники или адаптеры. Радио в новом формате могут слушать менее...

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