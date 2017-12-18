Трамп опубликовал Стратегию национальной безопасности США, где Россия и Китай признаны угрозой

На сайте Белого дома вышла обновленная редакция Стратегии национальной безопасности США за подписью президента Дональда Трампа. 68-страничный документ обозначает глобальные угрозы, стоящие перед страной. На внешнеполитической арене таковыми называются Россия и Китай.



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«Китай и Россия бросают вызов власти, влиянию и интересам США, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание. Они полны решимости сделать свои экономики менее свободными и честными, наращивать военную мощь, контролировать информацию, чтобы подавить общество и расширить свое влияние», — отмечается в документе.

Кроме того, угрозой американцам и их союзникам называются «диктаторские режимы» КНДР и Ирана, а также террористические организации ИГ и «Аль-Каеда».