Трамп заявил о тысячах возможных жертв сорванного в Петербурге теракта

Жертвами теракта в Санкт-Петербурге, который помогли предотвратить американские спецслужбы, могли стать тысячи человек, заявил президент США Дональд Трамп, представляя новую доктрину национальной безопасности США.

По его словам, разработанная его администрацией стратегия основана на реализме, США будут сотрудничать с Россией и Китаем таким образом, чтобы всегда защищать свою национальную безопасность. При этом он привел в пример теракт, сорванный в Петербурге с помощью ЦРУ.

В воскресенье, 17 декабря, пресс-служба Кремля сообщила, президент Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Трампа за полученную от ЦРУ информацию, которая позволила задержать террористов, готовивших нападения в Санкт-Петербурге и других городах страны. По словам Путина, полученная от американских спецслужб информация «оказалась достаточной для обнаружения, розыска и задержания преступников».

При этом российский президент заверил главу Белого дома, что в случае получения информации о террористических угрозах в адрес США и их граждан «российские спецслужбы незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам».

Пресс-служба Белого дома, в свою очередь, отметила, что американские спецслужбы были рады помочь России предотвратить теракт в Петербурге и тем самым сохранить жизни людей. ​"Ни одна российская жизнь не была потеряна, а террористы были пойманы и теперь находятся под стражей", — отметили в Вашингтоне.