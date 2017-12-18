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Трамп заявил о тысячах возможных жертв сорванного в Петербурге теракта
19.12.2017 00:03 — Новости Мира | Tut.by
Жертвами теракта в Санкт-Петербурге, который помогли предотвратить американские спецслужбы, могли стать тысячи человек, заявил президент США Дональд Трамп,
По его словам, разработанная его администрацией стратегия основана на реализме, США будут сотрудничать с Россией и Китаем таким образом, чтобы всегда защищать свою национальную безопасность. При этом он привел в пример теракт, сорванный в Петербурге с помощью ЦРУ.
В воскресенье, 17 декабря, пресс-служба Кремля сообщила, президент Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Трампа за полученную от ЦРУ информацию, которая позволила задержать террористов, готовивших
При этом российский президент заверил главу Белого дома, что в случае получения информации о террористических угрозах в адрес США и их граждан «российские спецслужбы незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам».
Пресс-служба Белого дома, в свою очередь, отметила, что американские спецслужбы были рады помочь России предотвратить теракт в Петербурге и тем самым сохранить жизни людей. "Ни одна российская жизнь не была потеряна, а террористы были пойманы и теперь находятся под стражей", — отметили в Вашингтоне.
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По словам президента США Дональда Трампа, если бы теракт в Санкт-Петербурге, который помогли предотвратить американские спецслужбы, состоялся, в нем могли...
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