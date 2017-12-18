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Саакашвили сравнил Порошенко и Януковича с пивом и водкой

19.12.2017 07:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко похож на пиво, от которого у Украины будет сильное похмелье. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.


Фото: Reuters

Саакашвили провел параллели между политиками и типами алкоголя. Так, экс-президента Виктора Януковича он сравнил с водкой. «Есть виски, когда ты пьешь водку или виски организм мобилизуется, восстает, защита включается, потому что организм понимает, что это яд и отрава. Знаете какой самый опасный алкоголь? Пиво. Когда ты пьешь пиво — оно всего 12 градусов — организм думает, что это пища, и ты принимаешь все больше и больше, и больше. Вот Янукович — это была водка, это был виски, это была бормотуха какая-то. Порошенко — это пиво», — пояснил свою аналогию политик.

Также Саакашвили рассказал о своем личном письме Порошенко, которое он написал после выдвижения против него обвинений в сотрудничестве с Москвой. «Я ему написал: „Вы меня унизили. Вы не можете не знать, что я не агент Москвы, но я не держу зла. У меня по отношению к вам нет агрессивных намерений. Выигрывает из этой ситуации только Путин, и я готов разговаривать“. Но разговаривать о чем? О том, о чем я разговаривал с президентом Шеварднадзе. С президентом Шеварднадзе, за полтора года до окончания его срока, я разговаривал об условиях его мирного отхода от власти: без кровопролития, без использования силы», — рассказал Саакашвили.

В Украине экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвиняется в содействии преступным группировкам и получении средств от от бизнесмена Сергея Курченко на организацию протестов для «захвата государственной власти» на Украине. Правоохранительные органы дважды задерживали политика. В первый раз, 5 декабря, сторонники Саакашвили отбили его у СБУ. Во второй раз суд отказался поместить задержанного политика под арест и он был отпущен.

 
 
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Также Саакашвили рассказал о своем личном письме Порошенко, которое он написал после выдвижения против него обвинений в сотрудничестве с Москвой.

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