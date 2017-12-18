Иллюзия Макрона: чего успел добиться новый президент Франции

В первые месяцы своего президентства глава Франции Эммануэль Макрон часто оказывался в центре внимания международного сообщества. Помогло ли это добиться реальных политических успехов?



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Президент США Дональд Трамп никогда не желал Макрону победы на выборах. Тем не менее сейчас он не скрывает симпатии к французскому лидеру.

«Отлично поговорили с президентом Эммануэлем Макроном», — написал он в своем твиттере после посещения Франции в День взятия Бастилии — «невероятного визита», в результате которого «отношения с Францией крепче, чем когда-либо».

Последнее близко к правде, говорит Мартин Куэнсес из аналитического центра German Marshall Fund. По его мнению, Макрон и Трамп действительно хорошо ладят на личном уровне. «Трамп делит всех людей на победителей и проигравших, и Макрона он считает победителем. Поэтому пока Макрон — единственный европейский лидер, которому удалось наладить связи с Трампом», — добавляет Куэнсес.

Однако есть сомнения в том, что взаимная симпатия двух президентов сказывается на реальных политических процессах: Трамп по-прежнему не поддается французскому влиянию ни по поводу Парижского соглашения по климату, ни по поводу иранской ядерной программы, ни по статусу Иерусалима.

Еще один неясный момент — какую цену Париж заплатит за диалог с США. В частности, как он отразится на другом сложном партнерстве — с российским президентом Владимиром Путиным, говорит советник по международным делам Николас Тензер.

«Россия хочет подорвать верховенство закона, международные устои и принципы либерального мира. Макрон это прекрасно понимает, но не может об этом сказать, поскольку хочет продолжать диалог с Россией. Но до какого момента можно продолжать этот диалог? Вот вопрос, на который у меня нет ответа», — рассуждает Тензер.

Мартин Куэнсес также считает, что реальное влияние Макрона на политику других лидеров — даже очевидных союзников — ограничено, однако не оно является его истинной целью.

«Я не думаю, что Макрон когда-либо мечтал нашептывать в ухо Трампу политические идеи. Его больше волнует образ Франции как великой страны, появление на публике с влиятельными политиками: Трампом, Путиным, — объясняет Куэнсес. — В смысле реальных изменений политики это, может, и не многого стоит, но это имеет смысл в долгосрочной перспективе — его будут воспринимать как человека, с мнением которого нужно считаться».

Макрон много говорит о расширении французского влияния и усилении роли страны на международной арене, отстаивает европейские ценности. И, по мнению Тензера, такие амбиции Франции как сильной ядерной державы вполне обоснованны.

«Думаю, у Макрона есть шанс занять в глазах многих место лидера свободного мира. Франция не может сделать все в одиночку, но если мы посмотрим на его речь на Генеральной Ассамблее ООН, то она была полностью посвящена правам человека. И очень важно понимать, с какой стороны Макрон хочется запомниться», — говорит он.

Конечно же, далеко не всегда намерения легко трансформируются в реальность, и особенно это очевидно на примере Европы.

Новый центр Европы

В своей президентской кампании Макрон делал ставку на причастность Франции к европейской цивилизации и недвусмысленно намекал, что будет бороться за упрочение ее позиций в ЕС.

После победы на выборах он вышел произносить речь под звуки девятой симфонии Бетховена — официального гимна ЕС.

Через несколько месяцев после этого он рассказал о своем видении будущего Европы в университете Сорбонны, в то время как его немецкая коллега Ангела Меркель все еще пыталась собрать правящую коалицию.

В том, что Макрон хочет восстановить лидерство Франции в Европе, нет никаких сомнений. А «брексит» и затянувшиеся коалиционные переговоры в Берлине создают для этого весьма благоприятные условия.

Проблема в том, что он мало что может сделать один. «Я сомневаюсь, что ему удастся достичь многого в Европе», — говорит Пьер Лелуш, бывший министр по европейским делам от правой партии «Республиканцы».

«Наполовину все всегда зависит от немцев: для проведения любой инициативы в Европе нужно заручиться полным сотрудничеством Германии… А там сейчас полностью сфокусированы на внутренних проблемах и, в частности, возрождении радикальных правых», — объясняет он.

Взгляд на восток

Пока что, пожалуй, самый ощутимый внешнеполитический успех Макрона — вмешательство в недавний политический кризис в Ливане. Он лично вел переговоры в Саудовской Аравии и предложил ливанскому премьеру Сааду Харири выход из политического тупика.

Между тем отношения Франции с бывшими колониями, особенно африканскими, крайне непросты. Франсуа де Лабар из французского журнала Match Afrique характеризует их как «невротические», поскольку, по его словам, «Франция так и не оставила эти территории даже после деколонизации».

Де Лабар был в числе журналистов, сопровождавших Макрона в его недавней поездке в Буркина-Фасо, Гану и Кот-д'Ивуар.

По словам журналиста, посыл президента был в том, что он прилетел не продавать оружие или выкачивать нефть. Он ориентируется на англоговорящие страны вроде Нигерии, где сильна национальная идентичность и молодое поколение забыло о временах господства Великобритании. Именно такими Макрон хотел бы видеть франкоговорящие государства.

При этом неясно, разделяет ли его видение Франция. Когда во время президентской кампании он заявил в Алжире, что в период колониального правления Франция совершала там «преступления против человечества», это вызвало бурю негодования у него на родине.

Впрочем, Макрон редко переходит от слов к конкретным действиям, говорит эксперт парижского Университета Дидро по африканской истории Роз Нденге.

«Если он и правда хочет что-то изменить, надо заняться французскими военными базами в Африке или тем, что Европа закрывает границы от африканских беженцев. Все это — мягкие формы колониализма», — уверяет Нденге.

От слов к делу

Макрона с самого начала критиковали за подход «и нашим, и вашим». Он то левый, то правый.

То политический романтик, то прагматик. То продвигает либеральные реформы, то усиливает роль государства.

Критики вроде Оливье Фора из оппозиционной партии «Новые левые» также убеждены, что за красивой риторикой президента не стоит реальной деятельности.

«Его речи всегда звучат складно. Но, к сожалению, результаты выглядят менее убедительно. Скажем, мы не видим никаких подвижек в вопросах глобального изменения климата или будущего Европы», — поясняет Фор.

Кое-кто считает, что судить о конкретных результатах президентства Макрона еще слишком рано. Другие полагают, что обновленный международный имидж Франции и есть самоцель, а не ступенька к чему-то большему.

Так или иначе, нельзя отрицать, что энтузиазм Макрона в международной сфере и его взгляды завоевали сердца многих французов.

Какими бы ни были конкретные достижения его пятилетнего срока, он уже стал лидером, о котором говорят другие страны. И это, безусловно, победа для Франции.

Люси Уильямсон, Би-би-си