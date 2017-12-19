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В России прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США, где РФ и Китай названы угрозой
19.12.2017 21:58 — Новости Мира | Tut.by
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«Мы с сожалением восприняли конфронтационную направленность новой Стратегии национальной безопасности США, обнародованной 18 декабря. Ее ключевой посыл — „мир с позиции силы“ — задает линию не на конструктивное сотрудничество на равных с другими странами и в интересах совместного решения существующих проблем, а на противостояние», — подчеркнули в министерстве.
В дипведомстве также заявили, что Вашингтон явно не хочет видеть Россию и Китай сильными державами, страшась полной утраты своего прежнего положения.
«Укрепление экономической и военной мощи России, как и Китая, подается в качестве вызова для США. Иначе говоря, в Вашингтоне явно не хотят видеть наши страны сильными державами, страшась полной утраты своего прежнего положения, — отметили в дипведомстве. — Именно поэтому нас обвиняют в посягательстве на „мировой порядок“, под чем, видимо, понимается однополярное мироустройство, замыкающееся исключительно на американские интересы и потребности».
Москва готова к выстраиванию партнерских отношений с Вашингтоном, но в них не должно быть диктата и вмешательства во внутренние дела РФ.
«Со своей стороны подтверждаем: готовы к выстраиванию партнерских отношений с США, в которых не должно быть места попыткам диктата и вмешательства в наши внутренние дела. Подлинное продуктивное партнерство возможно только на принципах равенства и взаимного уважения», — подчеркнули в дипведомстве.
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Вашингтон явно не хочет видеть Россию и Китай сильными державами, страшась полной утраты своего прежнего положения, отметили в дипведомстве.
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