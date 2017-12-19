В России прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США, где РФ и Китай названы угрозой

Новая Стратегия национальной безопасности США имеет конфронтационную направленность, задает линию не на конструктивное взаимодействие, а на противостояние. Об этом заявили во вторник в МИД РФ.

«Мы с сожалением восприняли конфронтационную направленность новой Стратегии национальной безопасности США, обнародованной 18 декабря. Ее ключевой посыл — „мир с позиции силы“ — задает линию не на конструктивное сотрудничество на равных с другими странами и в интересах совместного решения существующих проблем, а на противостояние», — подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве также заявили, что Вашингтон явно не хочет видеть Россию и Китай сильными державами, страшась полной утраты своего прежнего положения.

«Укрепление экономической и военной мощи России, как и Китая, подается в качестве вызова для США. Иначе говоря, в Вашингтоне явно не хотят видеть наши страны сильными державами, страшась полной утраты своего прежнего положения, — отметили в дипведомстве. — Именно поэтому нас обвиняют в посягательстве на „мировой порядок“, под чем, видимо, понимается однополярное мироустройство, замыкающееся исключительно на американские интересы и потребности».

Москва готова к выстраиванию партнерских отношений с Вашингтоном, но в них не должно быть диктата и вмешательства во внутренние дела РФ.

«Со своей стороны подтверждаем: готовы к выстраиванию партнерских отношений с США, в которых не должно быть места попыткам диктата и вмешательства в наши внутренние дела. Подлинное продуктивное партнерство возможно только на принципах равенства и взаимного уважения», — подчеркнули в дипведомстве.