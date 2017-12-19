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В ОБСЕ рассказали о выходе российских военных наблюдателей c Донбасса

20.12.2017 00:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что российские военные покинули Совместный центр по координации и контролю (СЦКК) на Донбассе. Об этом говорится в докладе ОБСЕ, опубликованном на сайте миссии.

«Специальная мониторинговая миссия была готова содействовать и контролировать пересечение российскими военными линии соприкосновения 19 декабря», — сказано в сообщении.

Согласно докладу, российские военные наблюдатели прекратили выполнение своих обязанностей в пяти офисах Совместного центра по координации и контролю.

Ранее о выходе российских военных из центра сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК Руслан Якубов. «Выход российских офицеров был вынужденный и по этой причине досрочный», — пояснял представитель, отмечая, что смена российских военных должна была длиться еще полтора месяца.

18 декабря об отзыве российских военных объявил МИД России. В качестве причины в ведомстве назвали «неуважительное отношение украинских военнослужащих» к российским коллегам. В Киеве это решение признали «провокацией», подрывающей минские договоренности.

 
 
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что российские военные покинули Совместный центр по координации и контролю (СЦКК) на Донбассе.

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