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Саакашвили в очередном письме Порошенко призвал его добровольно уйти в отставку

20.12.2017 07:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили опубликовал в ночь на среду в Facebook открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко. Оппозиционный политик призвал украинского лидера добровольно оставить пост.


Фото: Reuters

«Признайтесь себе и народу, что вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», — указал Саакашвили.

Также экс-губернатор указал на нежелание Порошенко проводить реформы в стране, а также в «бесконечной жадности, которую не будет терпеть народ Украины». Отсутствие реформ и коррупция сделают украинского президента «самым большим разочарованием и антигероем для украинцев», уверен Саакашвили. По его мнению, Порошенко ошибается, считая его главной угрозой.

Саакашвили также обвинил администрацию Порошенко в организации провокации около Октябрьского дворца в центре Киева, в ходе которых пострадали 60 нацгвардейцев, были провокацией властей. «Признаю, что попался на эту провокацию. Буду нести за нее политическую ответственность», — отметил Саакашвили.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко обнародовал первое письмо Саакашвили, адресованное Порошенко, написанное на русском языке, где он пообещал не дестабилизировать ситуацию в стране и предложил переговоры. Однако, как указал Цеголко, политик не сдержал слово.

Содержание первого письма отличается от того, что о нем рассказывал Михаил Саакашвили.

 
 
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Также экс-губернатор указал на нежелание Порошенко проводить реформы в стране, а также в "бесконечной жадности, которую не будет терпеть народ Украины".

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