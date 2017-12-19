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CNN: рейтинг поддержки Трампа в США достиг рекордного минимума

20.12.2017 07:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Деятельность президента США Дональда Трампа на посту главы государства одобряют лишь 35% американцев. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты нового социологического опроса, проведенного телеканалом CNN.


Дональд Трамп. Фото: Reuters

Отмечается, что это минимальный показатель популярности Трампа среди всех соответствующих опросов CNN с начала его президентства. Негативно к деятельности нынешнего американского лидера относятся 59% респондентов. Для сравнения, в марте текущего года Трампа поддерживали 45% участников опроса CNN, проведенного в том месяце.

Кроме того, нынешние показатели популярности Трампа являются худшими для любого из американских президентов по состоянию на последний календарный месяц первого года их правления, отмечает телеканал. Так, Джордж Буш — младший завершил первый год своего президентства с уровнем поддержки около 86%, Джон Кеннеди — с 77%, Дуайт Эйзенхауэр — с 69%. Ричарда Никсона, Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обаму в декабре в конце первого года их правления поддерживали 55−59% американцев.

При этом, если брать исключительно республиканцев, то среди них деятельность Трампа в настоящий момент одобряют до 85% опрошенных, передает CNN. Среди демократов таковых набирается лишь 4%.

Опрос проводился с 14 по 17 декабря, участие в нем приняли более 1 тыс. американцев. Погрешность его результатов составляет около 3,8%.

Отметим, что между телеканалом CNN и президентом США идет необъявленная война. В эфире телеканала дьвиная доля времени посвящена критике Трампа, президент США в свою очередь называт CNN не иначе как «fake news» («лживые новости»).

 
 
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Кроме того, нынешние показатели популярности Трампа являются худшими для любого из американских президентов по состоянию на последний календарный месяц первого...

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