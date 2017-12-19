Глава Чечни Рамзан Кадыров включен в санкционный «список Магнитского», сообщило министерство финансов США. Кроме того, санкции распространены еще на четырех граждан России.



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Согласно информации, опубликованной на сайте американского минфина, помимо Кадырова в «список Магнитского» попали Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня.

Акт Магнитского был принят в США в декабре 2012 года. Он предусматривает санкции в отношении россиян, которые, по мнению членов конгресса, причастны к нарушениям прав человека и коррупции.

Акт предусматривает отказ в визах, а также финансовые санкции в отношении российских чиновников, которые, как полагают в Вашингтоне, причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в СИЗО и другим нарушениям прав человека.

Магнитский скончался в 2009 году в условиях, которые правозащитники назвали «пыточными». Как считают коллеги юриста в фонде Hermitage, уголовное дело было заведено на него в отместку за раскрытие крупной налоговой аферы сотрудников МВД и налоговых инспекций, которая стоила бюджету России миллиарды рублей.