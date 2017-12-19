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Президент Польши решил подписать вызвавшие критику в ЕС законы о судах
20.12.2017 20:50 — Новости Мира | Tut.by
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что принял решение подписать законы о Национальном судебном совете и Верховном суде. Об этом он заявил в среду на брифинге.
«Я принял решение о законах о Национальном судебном совете и Верховном суде, — отметил Дуда. — Я принял решение их подписать».
Как заверил глава государства, эти законы его авторства отличаются от первоначальной версии, которая вызвала критику в Европейском союзе.
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На минувшей неделе парламент Польши принял президентские законы о реформе Национального судебного совета страны и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться на четырехлетний срок сеймом, а не в судебной среде, как это делалось ранее. Каждая фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получит право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.
Польская судебная реформа вызвала беспокойство во многих европейских столицах, а также в Еврокомиссии, которая запустила в отношении республики официальное расследование. В июле одобрение в сейме (нижней палате) и сенате (верхней палате) Польши судебной реформы вызвало акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны. Тогда президент отказался их подписывать, разработав собственные проекты законов.
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Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что принял решение подписать законы о Национальном судебном совете и Верховном суде.
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