В Молдове министры подают в отставку, а президент не утверждает их преемников. Что происходит?

Министры молдавского правительства подают в отставку, а президент отказывается утверждать их преемников. С чем это связано и как долго может продолжаться — у DW.



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Чем ближе начало нового 2018 года, который станет в Молдове годом парламентских выборов, тем выше градус политической жизни в стране. В среду, 20 декабря, были отправлены в отставку больше половины членов правительства — пять министров из девяти. В этот же день президент Игорь Додон отказался подписывать и вернул в парламент закон о запрете трансляции новостных и аналитических телепрограмм, произведенных в странах (в их числе и Россия), не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Связаны ли между собой эти события, что за ними стоит и какие последствия могут иметь они для Молдовы?

В новый год с новым Кабмином

Известие об изменениях в составе правительства для многих в Молдове стало неожиданностью. Как и то, что об этом объявил не премьер-министр, а лидер правящей Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, не занимающий никаких государственных постов. На брифинге 19 декабря он зачитал фамилии кандидатов на должности министров.

Председатель ДПМ сообщил также, что «это будет не политическое правительство, а технократическое», состоящее из профессионалов высокого класса. Такое продолжение получила реформа правительства, в рамках которой уже было сокращено число министерств — с 16 до 9, у премьер-министра осталось всего два заместителя, а вместо вице-министров появились госсекретари.

20 декабря правительство в последний раз заседало в старом составе. Свои кресла освободили министр иностранных дел и евроинтеграции, министры экономики и инфраструктуры, здравоохранения, юстиции, сельского хозяйства и регионального развития, а также вице-премьер по вопросам реинтеграции страны.

Кто может вернуться в правительство Молдовы

Среди кандидатов, которые могут начать 2018 год в должности члена правительства, есть и люди, которые однажды уже занимали высокие посты в руководстве страны. На пост вице-премьера по евроинтеграции предложен вице-спикер парламента Юрий Лянкэ. С мая 2013 по январь 2015 года он возглавлял правительство Молдовы. Это был период, когда из банков страны в офшоры был выведен миллиард долларов.

Кандидат в министры экономики и инфраструктуры — другой бывший премьер-министр, Кирилл Габурич. Он возглавлял Кабмин с февраля по июнь 2015 года. Габурич добровольно подал в отставку, когда Генпрокуратура начала расследование, касающееся подлинности его диплома о высшем образовании. Вскоре после отставки Габурича дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

В кресло министра юстиции может вернуться Александр Тэнасе, который руководил этим ведомством в 2009—2011 годах. Покинув правительство, он стал членом Конституционного суда, который впоследствии возглавлял с 2011 года по апрель 2017-го. Оппозиция и представители гражданского общества обвиняли Тэнасе в сговоре с властью. КС, когда во главе его находился Тэнасе, принял решение о возвращении всенародных выборов президента, как это было до 2001 года (потом главу государства избирал парламент).

Комментируя для DW сложившуюся ситуацию, политический аналитик Александр Стахурский заметил, что в новой команде нет хороших управленцев: «А то, что ее представил партийный лидер, напоминает о временах СССР, когда кадровые вопросы решались партией».

Президент Молдовы против кандидатов на посты министров

Политолог Виталий Андриевский объяснил DW, что стоит за перестановками в Кабмине. По его мнению, перед прежним правительством, сформированным 20 января 2016 года, когда в Кишиневе шли массовые протесты оппозиции, стояла одна задача — удержать власть, добиться порядка и стабильности в стране. Тогда, по выражению политолога, правящему большинству нужна была преданная команда.



Игорь Додон. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Теперь, когда, как считает Андриевский, ситуация в стране немного улучшилась, эту команду нужно менять на людей с более высоким уровнем профессионализма. «Система ручного управления правительством, которым занимался Плахотнюк как координатор правящей коалиции, себя исчерпала. Министрам нужно дать самостоятельность, чтобы координатор мог заняться стратегическими вопросами развития страны», — полагает эксперт. Самое главное, считает он, что теперь сформирована «не политизированная команда».

Иное мнение на сей счет у президента страны Игоря Додона. «Очевидно, что сейчас правительство становится еще более политизированным», — написал он на своей страничке в соцсетях. В списке кандидатов на посты министров Додон увидел «многие фамилии с дурной репутацией, которые политически скомпрометировали себя». Президент заявил, что не подпишет указы о назначении новых министров.

Если президент не утвердил назначение министра

В условиях урезанных полномочий глава государства активно использует право не ставить свою подпись на документах, с содержанием которых не согласен. Но он имеет право отвергать предложенные кандидатуры министров лишь дважды. В третий раз указ о назначениях за него может подписать спикер парламента или премьер-министр.

20 октября КС постановил, что, если президент отказывается выполнять свои конституционные обязанности, на его должность временно назначается председатель правительства или парламента. Спикер парламента Адриан Канду уже подтвердил, что сейчас будет применена именно такая процедура.

Пророссийски настроенный Игорь Додон отказался промульгировать и принятый парламентом 7 декабря закон о запрете трансляции новостных и аналитических программ, подготовленных в странах, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

В Молдове никто не сомневается, что этот закон направлен именно против российских телепрограмм. 20 декабря Додон вернул документ в парламент. Если депутаты за него проголосуют без внесения изменений, президент обязан будет его промульгировать. В противном случае будет применена та же процедура «временного главы государства».

По мнению политического аналитика Ильи Киселева, все, что происходит сегодня в политической жизни страны, связано с предстоящими выборами в парламент, которые состоятся ровно через год. Противостояние президента с парламентом и КС продолжается, но «едва ли демократы смогут злоупотреблять процедурой временного отстранения Игоря Додона от президентства», считает Киселев. «Европейцы этого не поймут, такой практики нет нигде в мире», — заключил эксперт в интервью DW.