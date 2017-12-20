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США пообещали "запомнить" проголосовавших в ООН против статуса Иерусалима

20.12.2017 22:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Постпред США при ООН Никки Хейли пообещала передать президенту страны Дональду Трампу информацию о всех странах, выступивших против резолюции США о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление дипломата.


Фото: Reuters

«Пока вы размышляете о том, как проголосовать, я предупреждаю вас, что президент [Трамп] и США примут ваш голос на личный счет. Президент будет внимательно следить за голосованием, он уже потребовал, чтобы я сообщила ему обо всех, чей голос будет отдан против нас», — заявила она.

Позицию США Хейли также огласила в Twitter. «В ООН нас всегда просят больше сделать, больше отдать. И когда мы принимаем решение по воле американского народа о том, где разместить наше посольство, мы не ожидаем, что те, кому мы помогали, обернутся против нас. В четверг пройдет голосование, критически оценивающее наше решение. США примут во внимание имена тех, кто проголосовал», — говорится в сообщении.

Вопрос о статусе Иерусалима будет рассмотрен на заседании Генеральной ассамблеи в четверг, 21 декабря, по требованию арабских стран. До этого резолюция, осуждающая признание Иерусалима в качестве столицы Израиля, была заблокирована в Совбезе делегацией США.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о том, что Вашингтон официально признает Иерусалим столицей Израиля и намерен перенести туда посольство из Тель-Авива. Это решение вызвало массовые протесты в ряде исламских стран и подверглось осуждению со стороны международного сообщества.

 
 
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Постпред США при ООН Никки Хейли пообещала передать президенту страны Дональду Трампу информацию о всех странах, выступивших против резолюции США о признании...

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