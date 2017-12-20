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США пообещали "запомнить" проголосовавших в ООН против статуса Иерусалима
20.12.2017 22:25 — Новости Мира | Tut.by
Постпред США при ООН Никки Хейли пообещала передать президенту страны Дональду Трампу информацию о всех странах, выступивших против резолюции США о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает
«Пока вы размышляете о том, как проголосовать, я предупреждаю вас, что президент [Трамп] и США примут ваш голос на личный счет. Президент будет внимательно следить за голосованием, он уже потребовал, чтобы я сообщила ему обо всех, чей голос будет отдан против нас», — заявила она.
Позицию США Хейли также огласила в
Вопрос о статусе Иерусалима будет рассмотрен на заседании Генеральной ассамблеи в четверг, 21 декабря, по требованию арабских стран. До этого резолюция, осуждающая признание Иерусалима в качестве столицы Израиля, была заблокирована в Совбезе делегацией США.
Президент США Дональд Трамп 6 декабря
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Постпред США при ООН Никки Хейли пообещала передать президенту страны Дональду Трампу информацию о всех странах, выступивших против резолюции США о признании...
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