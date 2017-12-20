СМИ узнали о планах США нанести удар по стартовым площадкам КНДР

Белый дом разрабатывает план нанесения «сокрушительного» удара по Северной Корее. Среди возможных сценариев — удар по стартовой площадке до того, как Пхеньян проведет новое ракетное испытание.

Соединенные Штаты разрабатывают план превентивного удара по Северной Корее с целью прекращения ее ракетно-ядерной программы. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в администрации США и двух бывших американских чиновников, знакомых с ситуацией.



«Белый дом существенно усилил подготовку к военному решению в последние месяцы, поскольку дипломатия не работает», — пояснил собеседник издания.



Среди возможных сценариев рассматривается уничтожение северокорейской стартовой площадки до того, как Пхеньян проведет новое ракетное испытание. Кроме того, приоритетной целью могут стать склады с оружием. «Пентагон старается найти варианты, которые позволят ему щелкнуть по носу Северную Корею, привлечь ее внимание и показать, что мы настроены серьезно», — сказал источник Telegraph.



При этом решение американского президента Дональда Трампа нанести ракетный удар в апреле этого года по сирийской авиабазе Шайрат, когда Вашингтон обвинил Дамаск в применении химического оружия против мирных жителей, может быть взято администрацией за «образец».



Как отмечают «десятки» опрошенных изданием чиновников из Соединенных Штатов и Великобритании, администрация Трампа готова рассматривать военный вариант развития событий охотнее, чем предполагалось в дипломатических кругах ранее. При этом британские дипломаты «опасаются, что США уже приступили к пошаговому наращиванию военного потенциала в регионе».​



Ранее Вашингтон предложил Пхеньяну переговоры в случае, если Северная Корея прекратит испытания оружия. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркивал, что «Северная Корея должна заслужить место за столом переговоров», и добавил, что политика давления на КНДР продолжится, пока не будет достигнута цель денуклеаризации Корейского полуострова.



19 декабря Северная Корея отказалась от переговоров с США по ядерной программе. В газете Трудовой партии Кореи была опубликована статья, где Вашингтону предлагается «мирно сосуществовать» с ядерной КНДР, а также вновь обозначается «ядерная угроза» от США. Пхеньян объяснил необходимость ядерного оружия для страны защитой своего суверенитета, выживанием народа и «международной справедливостью».



Последнее на данный момент ракетное испытание Северная Корея провела в конце ноября , запустив межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15».