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Глава аппарата британского премьера уволен из-за порнографии

21.12.2017 07:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Дэмиан Грин, глава аппарата британского премьер-министра и один из ближайших соратников Терезы Мэй, был уволен после того, как в результате расследования выяснилось, что он нарушил требования министерского протокола.


Дэмиэн Грин. Фото: Reuters

Сообщается, что формально Грин подал в отставку добровольно, после того как его настоятельно попросили уйти.

Расследование пришло к выводу, что Грин дал «неточные и неправдивые» показания относительно того, что ему было известно о подозрениях в том, что в 2008 году в его рабочем компьютере в палате общин хранилась порнография.

В своем письме с просьбой об отставке Грин принес извинения за свои действия. В ответ премьер-министр Тереза Мэй выразила глубокое сожаление в связи с его уходом.

Это уже третья скандальная отставка в британском кабинете за последние два месяца. Ранее правительство покинули министр обороны Майкл Фэллон и министр по международному развитию Прити Пател.

«Неподобающие действия»

61-летний Дэмиан Грин, который в качестве первого госсекретаря был фактически заместителем премьер-министра Британии, стал объектом расследования по поводу обвинений в неподобающем поведении.

Сам он отвергал обвинения в домогательствах по отношению к журналистке Кейт Молтби в 2015 году и просмотре порнографии с рабочего компьютера палаты общин в 2008 году.

В официальном докладе, подготовленным аппаратом кабинета министров, говорится, что заявления, с которым Грин выступил в ноябре — он уверял, что ничего не знал о том, что в его компьютере хранились порнографические материалы, — являются неточными и неправдивыми и не соответствуют кодексу поведения министра.

В докладе также утверждается, что, хотя существуют разные и противоречивые утверждения относительно частных встреч между ним и Кейт Молтби, расследование пришло к выводу о правдивости обвинений со стороны журналистки.

В своем прошении об отставке Грин признает, что его реакция на обвинения по поводу порнографии могла быть более четкой: на самом деле его адвокаты были проинформированы об обнаружении порнографии еще в 2008 году, после чего в 2013 году он обсуждал этот вопрос с полицией по телефону.

По словам политического обозревателя Би-би-си Лоры Кюнсберг, Дэмиан Грин никогда не привлекал к себе внимания журналистов или общественности, оставаясь на заднем плане.

Однако он был чрезвычайно важным союзником премьер-министра Терезы Мэй и ее личным другом на протяжении длительного времени.

После того как в понедельник премьер-министр получила текст официального доклада, она обратилась за советом к своему независимому консультанту сэру Алексу Аллану.

Он также пришел к выводу, что были допущены нарушения кодекса поведения министра. После этого у Терезы Мэй не оставалось иного выбора, кроме как попросить Грина подать в отставку.

Это вряд ли приведет к ослаблению ее политических позиций, однако станет серьезным ударом по ее репутации.

Тереза Мэй является политиком, которая не любит публично говорить о своих личных чувствах и взглядах. Однако потеря давнего друга и верного сторонника, которому она доверяла, делает британского премьера еще более изолированной фигурой.

 
 
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Расследование пришло к выводу, что Грин дал "неточные и неправдивые" показания относительно того, что ему было известно о подозрениях в том, что в 2008 году в его...

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