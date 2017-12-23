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Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста в Рождество

23.12.2017 19:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Палестинское движение ФАТХ приняло решение «отметить рождественские праздники активизацией уличных выступлений против израильской оккупации». Об этом сообщил в субботу телеканалу Al-Mayadeen член Революционного совета (руководящего органа) движения Мухаммед Ляххам.


Фото: Reuters

«Мы призываем сторонников ФАТХ и весь палестинский народ к проведению „дней гнева“ в период рождественских каникул», — заявил он.

В Вифлееме в субботу состоялось уличное шествие, которое возглавили активисты, одетые в карнавальные костюмы Санта-Клаусов. По информации Al-Mayadeen, израильские стражи порядка применили гранаты со слезоточивым газом для разгона манифестантов.

Согласно сведениям палестинского минздрава, в пятницу в столкновениях с израильскими полицейскими и военными в городах Западного берега реки Иордан и сектора Газа погибли трое человек и 689 получили ранения или пострадали от удушья. Причиной волнений, которые продолжаются с начала декабря, стало решение администрации США признать Иерусалим столицей Израиля.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей собственного государства.

 
 
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В Вифлееме в субботу состоялось уличное шествие, которое возглавили активисты, одетые в карнавальные костюмы Санта-Клаусов. По информации Al-Mayadeen, израильские...

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