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В НАТО обеспокоены возросшей активностью российских подводных лодок

23.12.2017 20:10 — Новости Мира | Tut.by  
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В НАТО обеспокоены возросшей активностью российских подводных лодок в той части Атлантического океана, где проложены телекоммуникационные кабели. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на адмирала ВМС США Эндрю Леннона, «активность российских подводных лодок в районе северной Атлантики, где проложены связывающие Северную Америку и Европу кабели, сейчас высока как никогда».


Фото: meretmarine.com

«Россия совершенно определенно интересуется подводной инфраструктурой стран НАТО», — сказал он.

С Ленноном согласился и один из руководителей королевских ВВС Великобритании Стюарт Пич. По его мнению, существует реальная опасность, что российские подлодки могут повредить интернет-кабели, проложенные вдоль линии первого трансатлантического телеграфа,​ и тем самым нанести ущерб мировой экономике.

Российское Министерство обороны не стало комментировать предположения военных стран НАТО, утверждает WP.

Похожая статья в конце октября была опубликована в New York Times. В ней также утверждалось, что российские подлодки действовали вблизи важных кабелей, которые составляют почти все глобальные интернет-коммуникации. Собеседники издания утверждали, что тем самым Россия рассматривала возможность атаки этих линий в случае конфликта.

На своей странице в Facebook материал прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Лучший ответ на вопрос: „Что вас больше всего волнует в это время года“, представлен в статье New York Times», — отметила Захарова. «Одним словом, осень», — объяснила она.

 
 
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Похожая статья в конце октября была опубликована в New York Times. В ней также утверждалось, что российские подлодки действовали вблизи важных кабелей, которые...

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