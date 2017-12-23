В НАТО обеспокоены возросшей активностью российских подводных лодок в той части Атлантического океана, где проложены телекоммуникационные кабели. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на адмирала ВМС США Эндрю Леннона, «активность российских подводных лодок в районе северной Атлантики, где проложены связывающие Северную Америку и Европу кабели, сейчас высока как никогда».



Фото: meretmarine.com

«Россия совершенно определенно интересуется подводной инфраструктурой стран НАТО», — сказал он.

С Ленноном согласился и один из руководителей королевских ВВС Великобритании Стюарт Пич. По его мнению, существует реальная опасность, что российские подлодки могут повредить интернет-кабели, проложенные вдоль линии первого трансатлантического телеграфа,​ и тем самым нанести ущерб мировой экономике.

Российское Министерство обороны не стало комментировать предположения военных стран НАТО, утверждает WP.

Похожая статья в конце октября была опубликована в New York Times. В ней также утверждалось, что российские подлодки действовали вблизи важных кабелей, которые составляют почти все глобальные интернет-коммуникации. Собеседники издания утверждали, что тем самым Россия рассматривала возможность атаки этих линий в случае конфликта.

На своей странице в Facebook материал прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Лучший ответ на вопрос: „Что вас больше всего волнует в это время года“, представлен в статье New York Times», — отметила Захарова. «Одним словом, осень», — объяснила она.