Порошенко рассказал, для чего Киеву американское оружие

Американское оружие необходимо украинским солдатам не для нападения, а для защиты от агрессора. Об этом украинский президент написал на своей странице в фейсбуке.

«Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со Статьей 51 Устава ООН», — отметил глава украинского государства.

Порошенко также пишет, что договоренность о поставках оружия была достигнута во время встречи с Дональдом Трампом, а во время вчерашнего телефонного разговора с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, она была подтверждена.

«Благодарен за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России — достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием», — пишет Порошенко.

О том, что помощь США носит исключительно оборонительный характер, ранее заявили в Госдепе , комментируя принятое решение предоставить Киеву вооружение.

В середине декабря поставки Киеву летального вооружения одобрила Канада .

Россия выступала с критикой этих решений.