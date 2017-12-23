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Лидер "Коммунистов России" пообещал ввести смертную казнь в случае победы на выборах

24.12.2017 16:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в случае избрания президентом РФ намерен ввести смертную казнь для совершивших особо тяжкие преступления, в том числе коррупционной направленности. Об этом он сообщил в воскресенье журналистам перед подачей в ЦИК РФ документов, необходимых для выдвижения в президенты.

«Это введение смертной казни за особо тяжкие преступления, за крупные преступления коррупционные», — озвучил Сурайкин один из пунктов своей предвыборной программы.

В настоящее время в России действует мораторий на смертную казнь.

Кроме того, в программе Сурайкина — национализация крупных нефтедобывающих предприятий и масштабная социальная программа, включающая резкое увеличение пенсий и зарплат. Он также выступает за создание «правительства народного доверия из сторонников социалистических и коммунистических идей».

Центризбирком России по выходным принимает документы кандидатов с 10:00 до 15:00 мск. Сурайкин, которого съезд утвердил кандидатом около 14:00 мск, приехал в ЦИК за шесть минут до окончания работы группы по приему документов, в Центризбиркоме его приняли.

Выборы президента РФ пройдут 18 декабря.

 
 
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Максим Сурайкин заявил, что такое наказание было бы уместно за совершение особо тяжких и "крупных коррупционных" преступлений.

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