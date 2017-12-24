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"Холодная война покажется детской забавой". В России предупредили об опасности ужесточения санкций
25.12.2017 10:43 — Новости Мира | Tut.by
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью The Financial Times заявил, что возможное ужесточение санкций в отношении России будет иметь крайне негативные последствия.
Если новый пакет санкций будет введен в начале 2018 года, предупредил Греф, «холодная война покажется детской забавой».
Глава Сбербанка также сообщил, что считает «иррациональной» идею отключить российские банки от международной системы банковских расчетов SWIFT.
Возможность отключения банков из России от системы SWIFT, напоминает издание, обсуждается с начала 2014 года, однако пока рассматривалась как мера, к которой можно прибегнуть лишь в крайнем случае.
Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон, позволяющий расширить санкции в отношении России, в том числе и касающиеся финансового сектора. Какие именно будут введены санкции и на кого они будут распространяться, власти США определят в начале 2018 года.
Госдепартамент в октябре представил
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Глава Сбербанка также сообщил, что считает "иррациональной" идею отключить российские банки от международной системы банковских расчетов SWIFT.
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