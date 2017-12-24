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ЦИК России отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты

25.12.2017 17:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Оппозиционер Алексей Навальный не допущен до регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии в понедельник, 25 декабря.


Фото: Reuters

ЦИК отказался регистрировать инициативную группу Навального на основании того, что у него имеется непогашенная судимость. Сам Навальный, выступая перед членами избирательной комиссии, заявил, что решение Центризбиркома нарушает Конституцию.

24 декабря в 20 городах России состоялись собрания инициативных групп по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты России. В Москве мероприятие проходило на пляже в Серебряном бору. После этого документы, необходимые для регистрации Навального, были доставлены инициативной группой в ЦИК.

Алексей Навальный уже заявлял, что в случае отказа в регистрации призовет своих сторонников к бойкоту выборов.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. В них намерены принять участие действующий президент Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак.

 
 
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Оппозиционер Алексей Навальный не допущен до регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года. Такое решение принято на заседании Центральной...

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