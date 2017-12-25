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Водитель въехавшего в подземный переход автобуса рассказал, что произошло

25.12.2017 18:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Водитель въехавшего сегодня в Москве в толпу автобуса рассказал, как машина попала в подземный переход.

По словам водителя, он не смог остановить транспортное средство, хотя пытался. Мужчина рассказал, что стоял на остановке «Славянский базар», проходила посадка пассажиров. До отправления оставалось 15 минут, когда водитель транспортного средства решил немного подвинуть машину, чтобы уступить место еще одному автобусу.

— Хотел подъехать метра полтора-два, снял автобус с ручника… Я его не смог остановить, ни тормозом, ни ручным тормозом. У него коробка-автомат, и я его не смог остановить, — рассказал водитель автобуса, передает Telegram-канал Mash.

Видео: Mash


Такую же информацию приводит и Следственный комитет, пишет РИА Новости. Следователи рассказали, что по словам водителя, машина внезапно сама начала двигаться, а тормоза не сработали.

Агентству в «Мострансавто» сообщили, что водитель — гражданин России, работает в компании с 2000 года, водительский стаж 20 лет. Там отметили, что мужчина прошел обязательный медицинский осмотр и отклонений от нормы у него не было.

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ТАСС сообщили, что и автобус был технически исправен.

 
 
Ссылка на источник 244
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По словам водителя, он не смог остановить транспортное средство, хотя пытался.

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