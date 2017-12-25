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В зоне поиска аргентинской подлодки зафиксировали два новых объекта

25.12.2017 19:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Эсминец ВМС Аргентины Sarandi зафиксировал два новых объекта в зоне поиска аргентинской подводной лодки San Juan. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВМС южноамериканской республики.


Фото: Handout

По ее словам, объекты находятся на глубине 500 и 700 м. «Они будут идентифицированы, когда метеорологические условия позволят работать телеуправляемым подводным аппаратам», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, из-за плохой погоды уже было отложено обследование объекта, зафиксированного в воскресенье на глубине 814 м. Его должны были изучить при помощи российского подводного аппарата «Пантера плюс», который находится на борту судна ВМС Аргентины Islas Malvinas.

В зоне операции продолжают работать аргентинское судно Puerto Argentino и американское океанографическое судно Atlantis. «Как планируется, сегодня во второй половине дня к поиску присоединится российское океанографическое судно «Янтарь», — отмечает пресс-служба. Судно прерывало участие в операции для пополнения запасов.

 
 
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Эсминец ВМС Аргентины Sarandi зафиксировал два новых объекта в зоне поиска аргентинской подводной лодки San Juan.

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