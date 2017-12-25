В Госпогранслужбе Украины рассказали, когда введут биометрический контроль на границе с Россией

Биометрический контроль на границе с Россией действительно заработает с 27 декабря, однако пока в тестовом режиме. Об этом в комментарии «112 Украина» заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По словам Слободяна, мобильные комплексы с биометрическим контролем будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться.

«Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место. 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января. Эти мобильные комплексы могут использоваться на украинско-российском участке границы на пунктах пропуска. Они до нового года будут менять свою дислокацию и будут использоваться там, где будет больше трафика, а во-вторых, там, где будет необходимость в их применении, на направлениях сосредоточения основных усилий. Конечно, это будут и основные пункты пропуска: „Гоптовка“ в Харьковской области, „Бачевск“ в Сумской, то есть там, где расположены основные стратегические магистрали», — рассказал он.

Слободян отметил, что пограничники будут готовы к полноценному запуску биометрического контроля на границе к 1 января.

«Сейчас идут последние технические приготовления, конечно, что объем работы, который необходимо выполнить в течение последних четырех месяцев, достаточно велик. Это не только обустройство КПВВ необходимой аппаратурой, но и создание системы передачи этой информации… Не скажу, что по состоянию на 26 число мы готовы на 100%, но к 1 января мы будем готовы на 100% для запуска этой системы», — заверил Слободян.

Он также отметил, что в пунктах пропуска в районе проведения АТО биометрическая проверка российских граждан происходить не будет, они не смогут пересечь КПВВ, если заехали с неподконтрольной территории.

«Если мы говорим о зоне проведения АТО, то на линии разграничения граждане РФ могут проезжать только по той территории, которая контролируется Украиной, на ту территорию, которая временно нам не подконтрольна. Для того, чтобы попасть на КПВВ в зоне АТО, им необходимо официально пересечь границу на действующих пунктах пропуска. Конечно, им нужно пройти биометрическую проверку там, где они будут заезжать в Украину. В то же время, на КПВВ и линии разграничения и на админгранице с временно оккупированным Крымом будут установлены приборы для биометрического контроля, но они там будут выполнять скорее вспомогательную функцию для проверки биометрических данных того или иного лица в случае, если возникнет сомнение, что это действительно тот гражданин, паспорт которого он предъявляет», — констатировал он.

Ранее о запуске биометрического контроля на границе с Россией с 27 декабря сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Напомним, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации.