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"Водитель не задействовал тормоза". ГАЗ озвучил первые выводы по ДТП с автобусом в Москве
26.12.2017 00:07 — Новости Мира | Tut.by
Изготовитель наехавшего на людей автобуса у метро «Славянский бульвар» компания «Группа ГАЗ» рассказала о первых результатах проведенного анализа обстоятельств ДТП. В компании допустили, что водитель не задействовал тормоза.
Согласно предварительному анализу ДТП, в результате которого автобус съехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар», колеса транспортного средства в начале движения были вывернуты вправо. Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии «Группы ГАЗ».
В ГАЗе уточнили, что на место аварии 25 декабря были направлены представители Ликинского автобусного завода «Группы ГАЗ», где был изготовлен автобус, с целью изучения обстоятельств происшествия. «Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования», — сказано в сообщении.
Кроме того, как говорится в комментарии «Группы ГАЗ», водитель «с большой долей вероятности» не задействовал ни одну из тормозных систем, которыми был оснащен автобус.
В сообщении компании уточняется, что автобусы данного типа оснащаются сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой Wabco или Knorr-Bremse с системой ABS с двумя уровнями резервирования при отказе. «Первый уровень резервирования — когда при обрыве первого контура система имеет возможность затормозить вторым контуром, второй уровень — это задействование запасной тормозной системы, которая приводится в действие пружинными энергоаккумуляторами, находящимися в состоянии постоянной готовности к срабатыванию за счет предварительно сжатых пружин», — объясняют в ГАЗе.
«Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — говорится в сообщении.
В ГАЗе добавили, что причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз.
ДТП, жертвами которого стали четыре человека, еще 11 пострадали,
В компании «Мострансавто», которой принадлежал автобус, ранее рассказали, что за рулем находился российский гражданин 58-летний Виктор Тихонов с 20-летним стажем работы.
Сам водитель при допросе в СКР
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Изготовитель наехавшего на людей автобуса у метро "Славянский бульвар" компания "Группа ГАЗ" рассказала о первых результатах проведенного анализа обстоятельств...
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