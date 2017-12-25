Авария на Славянском бульваре: переход восстановлен, люди несут к нему цветы

Работа подземного перехода у метро «Славянский бульвар» полностью восстановлена после жуткой аварии.

Трагедия произошла 25 декабря днем, когда рейсовый автобус въехал в переход с людьми. В результате аварии погибли 5 и ранены 15 человек.

Среди погибших 12-летняя девочка, две женщины в возрасте 53 и 38 лет и один мужчина 27 лет.

За рулем автобуса был 58-летний Виктор Тихонов, сразу после аварии он был задержан полицией для разбирательств. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Тихонов сказал, что хоть он и пытался тормозить, в автобусе отказали тормоза. Теперь правоохранительные органы изучают видеозаписи бортового регистратора, после чего будут оценены действия водителя.