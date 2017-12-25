Авария в Москве: у водителя автобуса случилось кровоизлияние в мозг

У водителя автобуса, сбившего людей в переходе возле метро «Славянский базар», диагностировано кровоизлияние в мозг.

58-летний Виктор Тихонов госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, пишет meduza.io , поэтому допрос его не представляется возможным.

Причиной такого состояния, скорее всего, стал удар головой во время аварии.

Напомним, трагедия произошла 25 декабря днем, когда рейсовый автобус въехал в переход с людьми. В результате аварии погибли 5 и ранены 15 человек.

Тихонов сообщил, что снял автобус с ручного тормоза, а потом не смог его остановить.

Возбуждено уголовное дело. Следователи допускают как ошибку водителя, так и неисправность тормозов автобуса.