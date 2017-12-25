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Авария в Москве: у водителя автобуса случилось кровоизлияние в мозг

26.12.2017 13:33 — Новости Мира | БДГ  
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У водителя автобуса, сбившего людей в переходе возле метро «Славянский базар», диагностировано кровоизлияние в мозг.

58-летний Виктор Тихонов госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, пишет meduza.io, поэтому допрос его не представляется возможным.

Причиной такого состояния, скорее всего, стал удар головой во время аварии.

Напомним, трагедия произошла 25 декабря днем, когда рейсовый автобус въехал в переход с людьми. В результате аварии погибли 5 и ранены 15 человек.

Тихонов сообщил, что снял автобус с ручного тормоза, а потом не смог его остановить.

Возбуждено уголовное дело. Следователи допускают как ошибку водителя, так и неисправность тормозов автобуса. 

 
 
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У водителя автобуса, сбившего людей в переходе возле метро «Славянский базар», диагностировано кровоизлияние в мозг.

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