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Авария в Москве: у водителя автобуса случилось кровоизлияние в мозг
26.12.2017 13:33 — Новости Мира | БДГ
У водителя автобуса, сбившего людей в переходе возле метро «Славянский базар», диагностировано кровоизлияние в мозг.
58-летний Виктор Тихонов госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, пишет
Причиной такого состояния, скорее всего, стал удар головой во время аварии.
Напомним, трагедия произошла 25 декабря днем, когда рейсовый автобус въехал в переход с людьми. В результате
Тихонов сообщил, что снял автобус с ручного тормоза, а потом не смог его остановить.
Возбуждено уголовное дело. Следователи допускают как ошибку водителя, так и неисправность тормозов автобуса.
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У водителя автобуса, сбившего людей в переходе возле метро «Славянский базар», диагностировано кровоизлияние в мозг.
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