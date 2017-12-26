В главном управлении МВД по Москве объявили, что не могут найти бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который устроил стрельбу утром 27 декабря. Meduza рассказывает, что произошло.



Полиция на кондитерской фабрике «Меньшевик»

Утром 27 декабря на фабрике «Меньшевик» в Люблино началась стрельба. Сообщение о стрельбе на кондитерской фабрике на улице Иловайская поступило в полицию около 9.13 по московскому времени. По официальным данным СК, конфликт произошел между бывшим собственником «Меньшевика» Ильей Аверьяновым (ранее ему принадлежали 20% фабрики, сейчас он значится ее гендиректором) и «нынешним руководством». В ходе конфликта Аверьянов начал стрелять из карабина «Сайга» и убил 31-летнего охранника фабрики. По информации телеграм-канала Mash (связан с изданием «Лайф»), кроме охранника, Аверьянов стрелял по судебным приставам, которые в этот момент работали на фабрике, и прохожим. Официально эта информация не подтверждена, но в пресс-службе ФССП заявили, что приставы действительно были на фабрике во время стрельбы, никто из них не пострадал.

Аверьянов уже был под следствием из-за стрельбы в ходе бизнес-конфликта на «Меньшевике». По данным «Московского комсомольца», в 2006 году он открыл стрельбу из травматического пистолета на проходной стоящего рядом завода и случайно ранил прохожего. Чем закончилось рассмотрение уголовного дела о хулиганстве, неизвестно.

Бизнесом Аверьянов занимался с 90-х годов. Сначала он импортировал в Россию жвачку и «Чупа-Чупсы,» но затем решил делать их сам. В 1999 году он открыл «Меньшевик», который начал производить сладости, копирующие известные иностранные бренды. Среди них были карамель «Лизун-сосун», жвачки «Турбо Надув» и «Life is… Life». В последние годы работники «Меньшевика» постоянно жаловались на невыплату зарплаты, неисправное оборудование и личные оскорбления со стороны Аверьянова.

Родственники Аверьянова рассказали , что он всегда отличался вспыльчивым характером и мог устроить скандал из ничего. Кроме того, по словам его бывших подчиненных, в последнее время он принимал «психотропные таблетки».

Аверьянов заявил, что открыл стрельбу из-за попыток отобрать у него фабрику. Мужчина забаррикадировался на фабрике и рассказал радиостанции «Business FM» о причинах конфликта. Он заявил, что последние четыре года «кавказская, осетинская банда» пытается отобрать у него фабрику. Он добавил, что в банде состоят два прокурора — зампрокурора Юго-восточного округа Сослан Дударов и зампрокурора Юго-западного округа Георгий Чехоев. По словам Аверьянова, Дударов в частности, получил взятку в 250 тысяч долларов за отказ в возбуждении уголовного дела о попытках захватить фабрику.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил, что Аверьянов несколько раз обращался в прокуратуру и другие правоохранительные органы по поводу попыток отнять у него бизнес, но ему отказывали в возбуждении уголовного дела. Куренной также подтвердил, что о результатах проверок по заявлениям Аверьянову ему отвечал именно Сослан Дударов. Генпрокуратура объявила, что проведет дополнительную проверку жалоб Аверьянова.





Арбитражный суд Москвы сейчас рассматривает заявление о банкротстве фабрики «Меньшевик» — очередное заседание назначено на 18 января, планируется назначение временного управляющего компанией. Заявление подал некий Шамсутдин Раджабов, какую компанию он представляет не уточняется. Кроме того, Аверьянов за последний год подал пять исков к ФССП, которая пыталась взыскать с «Меньшевика» долги более чем на четыре миллиона рублей — фабрику называли «хроническим должником». Аверьянов заявил , что все эти суды — часть его борьбы за сохранение фабрики.

«У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются… По судам сейчас мы с ними боремся. Даем всем взятки», — заявил Аверьянов.

Убийство охранника Аварьянов назвал самообороной. По его версии , утром 27 декабря члены «кавказской банды» взломали двери предприятия и пытались захватить его. Это РБК подтвердил источник в полиции. По его данным, на территорию фабрики проникли примерно 10 человек «кавказской внешности» — среди них, по данным Mash, был инициатор банкротства фабрики Шамсутдин Раджабов. Оказавшись на фабрике, они выгнали сотрудников предприятия на улицу.

Аверьянов утверждает , что сделал два предупредительных выстрела в пол, после чего у него попытались отнять оружие. «У меня парень на стволе сидел. Случайно произошел выстрел. В итоге мне сказали, что там уже труп. Что поделать, не хотел жизнь отнимать у человека», — объяснил он. СК уже возбудил по факту происшествия уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

На территории фабрики оказались заблокированы посторонние люди. После сообщения о стрельбе полиция оцепила фабрику и проезд по Иловайской. Источник РИА Новости сообщал , что Аверьянов взял в заложники несколько человек и удерживает их в здании фабрики. Позже МВД официально заявило , что заложники не захвачены, а Аверьянов забаррикадировался на фабрике один. По данным Mash, на оцепленной территории фабрики оставались люди в расположенном там Центре социальной адаптации имени Глинки. «На территории фабрики начались выстрелы, среди людей началась паника. Некоторые стали выпрыгивать со второго этажа здания фабрики», — рассказала одна из постояльцев социального центра. Около 13:00, по данным « Интерфакса », людей, оказавшихся в оцеплении вместе с Аверьяновым, начали выводить с территории фабрики. Сам преступник по-прежнему оставался внутри.





Около 13.00 начался штурм здания «Меньшевика». В здание фабрики вошли бойцы спецподразделения «Росгвардии» и полиция. «Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — сказал Аверьянов перед штурмом.

Аверьянов пока не задержан.Полиция проверила всю территорию фабрики, где, как предполагалось, скрывался Аверьянов, но не нашла его. Теперь территория поисков будет расширена. В МВД полагают, что Аверьянов скрылся еще до того, как вокруг фабрики выставили оцепление. Поиски Аверьянова продолжаются с 10 утра по Москве, когда первые наряды полиции прибыли на место происшествия. Для поисков Аверьянова в Москве введен план «Сирена».