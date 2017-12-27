Подозреваемый во взрыве в супермаркете в Санкт-Петербурге попал на видео

Видео с камер наблюдения, которые запечатлели возможного исполнителя взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, публикует издание «Фонтанка» .



Фото: fontanka.ru

По данным издания, в 18.15 27 декабря «крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном» приехал на маршрутке на площадь Калинина. У него на плече был «ощутимый по весу бежевый рюкзак». Мужчина вошел в «Перекресток», оставил рюкзак в камере хранения, пару минут прогулялся по торговому залу.

Видео: «Фонтанка»

Затем мужчина вышел из магазина, но уже без рюкзака, пересек площадь Калинина и затерялся в толпе. Взрыв произошел в 18.45.

По уточненным данным, в результате взрыва пострадали 13 человек, из них восемь остаются в больницах. Пять человек находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.



Последствия взрыва в супермаркете. Фото: nac.gov.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК (Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Ранее СМИ сообщали, что «мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте».