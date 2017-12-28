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Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о вмешательстве России в выборы за рубежом
28.12.2017 21:51 — Новости Мира | Tut.by
Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о вмешательстве России в выборы за рубежом в программе НТВ «Международная пилорама». Видео опубликовано в Facebook телеканала.
Ведущий спросил у главы российского МИДа, в выборы каких стран Россия еще не вмешалась. В пример он привел в том числе Британию, Францию, США, Германию.
«Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили, и Швеция, и Дания, Черногория, Македония, Австрия. В общем, пришлось трудиться, конечно, это непросто» — сказал Лавров. По его словам, из-за этого «у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны, например, как культурные связи с Японией развивать».
Министр подчеркнул: «Это мы сейчас поправляем». «Идет мощный культурный фестиваль с большим успехом, так что здесь можно не беспокоиться. Но пока императора японского снять не получается», — сказал Лавров.
Ведущий отметил, что японский император хотел отречься от престола. Лавров в шутку сказал: «Через два года только. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но на два года он выпросил себе».
Россию обвиняют во вмешательстве в выборные процессы в том числе Великобритания, Германия и США. В Вашингтоне было инициировано расследование в отношении Москвы о возможном ее влиянии на президентские выборы, которые прошли в 2016 году. Россия все обвинения отклоняет.
В пятницу, 22 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема вмешательства России в выборы уже себя исчерпала. Она отметила, что «тема сходит на нет», потому что не предъявлено доказательств подобных действий России. «Никто уже не пытается на этом настоять», — сказала Захарова.
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"Пока императора японского снять не получается", - сказал Лавров.
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