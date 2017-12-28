ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о вмешательстве России в выборы за рубежом

28.12.2017 21:51 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о вмешательстве России в выборы за рубежом в программе НТВ «Международная пилорама». Видео опубликовано в Facebook телеканала.

Ведущий спросил у главы российского МИДа, в выборы каких стран Россия еще не вмешалась. В пример он привел в том числе Британию, Францию, США, Германию.

«Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили, и Швеция, и Дания, Черногория, Македония, Австрия. В общем, пришлось трудиться, конечно, это непросто» — сказал Лавров. По его словам, из-за этого «у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны, например, как культурные связи с Японией развивать».

Министр подчеркнул: «Это мы сейчас поправляем». «Идет мощный культурный фестиваль с большим успехом, так что здесь можно не беспокоиться. Но пока императора японского снять не получается», — сказал Лавров.

Ведущий отметил, что японский император хотел отречься от престола. Лавров в шутку сказал: «Через два года только. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но на два года он выпросил себе».

Россию обвиняют во вмешательстве в выборные процессы в том числе Великобритания, Германия и США. В Вашингтоне было инициировано расследование в отношении Москвы о возможном ее влиянии на президентские выборы, которые прошли в 2016 году. Россия все обвинения отклоняет.

В пятницу, 22 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема вмешательства России в выборы уже себя исчерпала. Она отметила, что «тема сходит на нет», потому что не предъявлено доказательств подобных действий России. «Никто уже не пытается на этом настоять», — сказала Захарова.

 
 
Ссылка на источник 143
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Пока императора японского снять не получается", - сказал Лавров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
немцы назвали политика - главного неудачника 2017 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика