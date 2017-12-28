Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о вмешательстве России в выборы за рубежом в программе НТВ «Международная пилорама». Видео опубликовано в Facebook телеканала.

Ведущий спросил у главы российского МИДа, в выборы каких стран Россия еще не вмешалась. В пример он привел в том числе Британию, Францию, США, Германию.

«Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили, и Швеция, и Дания, Черногория, Македония, Австрия. В общем, пришлось трудиться, конечно, это непросто» — сказал Лавров. По его словам, из-за этого «у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны, например, как культурные связи с Японией развивать».

Министр подчеркнул: «Это мы сейчас поправляем». «Идет мощный культурный фестиваль с большим успехом, так что здесь можно не беспокоиться. Но пока императора японского снять не получается», — сказал Лавров.

Ведущий отметил, что японский император хотел отречься от престола. Лавров в шутку сказал: «Через два года только. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но на два года он выпросил себе».

Россию обвиняют во вмешательстве в выборные процессы в том числе Великобритания, Германия и США. В Вашингтоне было инициировано расследование в отношении Москвы о возможном ее влиянии на президентские выборы, которые прошли в 2016 году. Россия все обвинения отклоняет.

В пятницу, 22 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема вмешательства России в выборы уже себя исчерпала. Она отметила, что «тема сходит на нет», потому что не предъявлено доказательств подобных действий России. «Никто уже не пытается на этом настоять», — сказала Захарова.