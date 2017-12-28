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Парламентарии Молдовы предложили лишить президента власти

29.12.2017 06:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Депутаты парламента Молдовы от Демократической партии Сергей Сырбу и Корнелиу Падневич предложили временно отстранить от исполнения своих обязанностей президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает Newsmaker.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сырбу и Падневич обратились в Конституционный суд с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента. Свое требование они обосновывали повторным отказом Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, которые были предложены их партией.

Сырбу понадеялся, что уже к Рождеству у Молдовы будет «функциональное правительство». «Возможно, это будет неприятный подарок президенту на Новый год, но он сам спровоцировал этот кризис», — сказал он.

Ранее в четверг Додон вновь отклонил кандидатуры на должности двух вице-премьеров и пяти министров, предложенные правительством. Президент заявил, что не собирается «уступать в этой ситуации», а выдвижение семи новых членов кабинета министров назвал «продуктом очередного политического сговора».

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют сейчас в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия.

 
 
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Свое требование они обосновывали повторным отказом Додона подписать указ о назначении новых членов правительства, которые были предложены их партией.

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