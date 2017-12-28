Дональд Трамп «уличил» Китай в поддержке поставок нефти в Северную Корею, попавшую под санкции Совбеза ООН. Ранее южнокорейские СМИ опубликовали «спутниковые снимки», на которые попала перекачка нефти с китайских танкеров

Американский президент Дональд Трамп ​"чрезвычайно разочарован" тем, что Китай разрешает переброску нефти в Северную Корею. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Пойманы с поличным — крайне разочарован тем, что Китай позволяет переброску нефти в Северную Корею. Никогда не будет мирного разрешения конфликта с КНДР, если это будет продолжаться», — написал президент США.

Накануне южнокорейская газета The Chosunlbo опубликовала материал, в котором утверждается, что Вашингтон выявил за период с октября не менее 30 случаев перекачки нефти в открытом море с китайских танкеров на танкеры КНДР, несмотря на санкции Совбеза ООН. Эта информация, по данным издания, подтверждается спутниковыми снимками.

​Как сообщает Reuters, Пекин опровергает сообщения о перекачке нефти Пхеньяну.

Новые международные ограничения в отношении Пхеньяна Совбез ООН одобрил 22 декабря. Принятая СБ резолюция была разработана США и являлась «ответом» на очередное испытание КНДР баллистической ракеты. Документ, в частности, ограничивает около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею.