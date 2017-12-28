Организаторы празднования Нового года в Берлине впервые создадут «зону безопасности» для женщин, столкнувшихся с сексуальными домогательствами, сообщает BBC . На такие меры власти города решили пойти из-за массовых нападений на женщин, совершенных мигрантами в Германии в период новогодних праздников в 2016 году.

В Берлине ожидают, что сотни тысяч местных жителей будут встречать Новый год у Бранденбургских ворот. «Зона безопасности» для женщин появится неподалеку — на улице Эберштрассе. Пострадавшие от харассмента женщины смогут обратиться туда за помощью к сотрудникам немецкого Красного Креста.

Кроме того, берлинская полиция разместила на своем сайте «новогодние» рекомендации для женщин. Так, правоохранители посоветовали немкам максимально четко выражать свое несогласие на секс. Если происходящее носит угрожающей характер, полиция рекомендует женщинам искать помощи среди окружающих. «В случае опасности, пожалуйста, всегда обращайтесь в правоохранительные органы», — подчеркивается в заявлении.

Напомним, в ночь на 1 января 2016 года около тысячи мигрантов за несколько часов до Нового года собрались на площади неподалеку от Кельнского собора и центрального вокзала и, разбившись на мелкие группы, нападали на женщин . В числе подозреваемых в различных преступлениях сексуального характера — от домогательств до изнасилований — есть алжирцы, иракцы, тунисцы, граждане Ливии, Ирана и Черногории.

Нападения мигрантов взбудоражили Германию и дали повод ее соседям вновь усомниться в правильности политики Евросоюза в отношении беженцев.

В конце прошлого года криминалисты установили, что мигранты, участвовавшие в массовых приставаниях, договорились об этой встрече заранее, причем их подтолкнуло к этому попустительство полиции.

«Остается предполагать, что накануне тех событий была достигнута некая договоренность, которая и стала причиной того, что сотни выходцев из Африки решили праздновать Новый год в районе кельнского главного вокзала. Вполне возможно, что тут было что-то вроде сарафанного радио в общежитиях для беженцев или договоренность в социальных сетях вроде Facebook или WhatsАpp», — заявил эксперт Рудольф Эгг.

Всего после новогодней ночи в полицию Кельна поступило более 1200 заявлений от потерпевших. Около 500 случаев имели отношение к сексуальному насилию.