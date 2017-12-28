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В Берлине на празднование Нового года появится "зона безопасности" для женщин
29.12.2017 17:51 — Новости Мира | Tut.by
Организаторы празднования Нового года в Берлине впервые создадут «зону безопасности» для женщин, столкнувшихся с сексуальными домогательствами, сообщает
В Берлине ожидают, что сотни тысяч местных жителей будут встречать Новый год у Бранденбургских ворот. «Зона безопасности» для женщин появится неподалеку — на улице Эберштрассе. Пострадавшие от харассмента женщины смогут обратиться туда за помощью к сотрудникам немецкого Красного Креста.
Кроме того, берлинская полиция
Напомним, в ночь на 1 января 2016 года около тысячи мигрантов за несколько часов до Нового года собрались на площади неподалеку от Кельнского собора и центрального вокзала и, разбившись на мелкие группы,
Нападения мигрантов взбудоражили Германию и дали повод ее соседям вновь усомниться в правильности политики Евросоюза в отношении беженцев.
В конце прошлого года криминалисты установили, что мигранты, участвовавшие в массовых приставаниях, договорились об этой встрече заранее, причем их подтолкнуло к этому попустительство полиции.
«Остается предполагать, что накануне тех событий была достигнута некая договоренность, которая и стала причиной того, что сотни выходцев из Африки решили праздновать Новый год в районе кельнского главного вокзала. Вполне возможно, что тут было что-то вроде сарафанного радио в общежитиях для беженцев или договоренность в социальных сетях вроде Facebook или WhatsАpp», — заявил эксперт Рудольф Эгг.
Всего после новогодней ночи в полицию Кельна поступило более 1200 заявлений от потерпевших. Около 500 случаев имели отношение к сексуальному насилию.
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Кроме того, берлинская полиция разместила на своем сайте "новогодние" рекомендации для женщин. Так, правоохранители посоветовали немкам максимально четко...
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