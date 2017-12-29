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Мугабе получит особняк, офис и Mercedes Benz S-класса
29.12.2017 21:32 — Новости Мира | Tut.by
Бывший президент Зимбабве может рассчитывать на охрану, секретарей, садоводов, официанток, особняк, отдельный офис, водителей, автомобиль и четыре авиаперелета в год.
Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва установил привилегии, которыми могут пользоваться бывшие руководители страны, пишет зимбабвийская газета The Herald. На них может претендовать любой, кто с 31 декабря 1987 года занимал высший пост и отслужил один полный срок. Ушедший в конце ноября в отставку Роберт Мугабе стал президентом именно в эту дату.
Бывший президент может претендовать на обставленную резиденцию в любом месте столицы страны Хараре, также он получит пособие на жилье, размер которого определяет действующий глава государства. Предоставляется альтернатива — строительство или покупка резиденции в любом месте страны либо денежная выплата, эквивалентная стоимости резиденции.
Площадь земли под резиденцию не может превышать 5 тыс. кв. м. Размер дома не может быть больше «разумного размера дома с пятью спальнями, гостевым крылом с тремя спальнями, кабинетом, бассейном, двумя комнатами для охраны и двумя гаражами», пишет газета.
Следить за домом будут три домработницы, два садовода, два повара, две официантки и две прачки. Численность охраны бывшего президента определяет действующий глава государства, но охранников должно быть минимум шесть человек.
Экс-президенту предоставят офис, оборудованный телефонной связью, двумя компьютерами и любыми другими приспособлениями по решению действующего президента. Бывшему чиновнику также дадут мобильный телефон. Его будут обслуживать два водителя, два персональных секретаря, два адъютанта и два клерка.
Также ушедший с поста лидер может рассчитывать на вплоть до четырех авиаперелетов в год, один Mercedes Benz S500 или эквивалентный автомобиль, один полноприводный фургон и один пикап. Также транспорт выделяется охране и другим работникам. Обновление парка автомобилей происходит каждые пять лет.
Мугабе
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Бывший президент Зимбабве может рассчитывать на охрану, секретарей, садоводов, официанток, особняк, отдельный офис, водителей, автомобиль и четыре авиаперелета в...
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