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Мугабе получит особняк, офис и Mercedes Benz S-класса

29.12.2017 21:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Бывший президент Зимбабве может рассчитывать на охрану, секретарей, садоводов, официанток, особняк, отдельный офис, водителей, автомобиль и четыре авиаперелета в год.


Фото: Reuters

Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва установил привилегии, которыми могут пользоваться бывшие руководители страны, пишет зимбабвийская газета The Herald. На них может претендовать любой, кто с 31 декабря 1987 года занимал высший пост и отслужил один полный срок. Ушедший в конце ноября в отставку Роберт Мугабе стал президентом именно в эту дату.

Бывший президент может претендовать на обставленную резиденцию в любом месте столицы страны Хараре, также он получит пособие на жилье, размер которого определяет действующий глава государства. Предоставляется альтернатива — строительство или покупка резиденции в любом месте страны либо денежная выплата, эквивалентная стоимости резиденции.

Площадь земли под резиденцию не может превышать 5 тыс. кв. м. Размер дома не может быть больше «разумного размера дома с пятью спальнями, гостевым крылом с тремя спальнями, кабинетом, бассейном, двумя комнатами для охраны и двумя гаражами», пишет газета.

Следить за домом будут три домработницы, два садовода, два повара, две официантки и две прачки. Численность охраны бывшего президента определяет действующий глава государства, но охранников должно быть минимум шесть человек.

Экс-президенту предоставят офис, оборудованный телефонной связью, двумя компьютерами и любыми другими приспособлениями по решению действующего президента. Бывшему чиновнику также дадут мобильный телефон. Его будут обслуживать два водителя, два персональных секретаря, два адъютанта и два клерка.

Также ушедший с поста лидер может рассчитывать на вплоть до четырех авиаперелетов в год, один Mercedes Benz S500 или эквивалентный автомобиль, один полноприводный фургон и один пикап. Также транспорт выделяется охране и другим работникам. Обновление парка автомобилей происходит каждые пять лет.

Мугабе арестовали 15 ноября в ходе военного переворота, его обвинили в нарушении Конституции и в том, что его политика привела к экономической стагнации Зимбабве. После длившихся почти неделю переговоров он согласился уйти в отставку добровольно, когда в парламенте запустили процедуру импичмента. Мугабе 93 года. Новому президенту Мнангагве 75 лет. Во время борьбы за независимость Зимбабве он получил прозвище Крокодил.

 
 
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Бывший президент Зимбабве может рассчитывать на охрану, секретарей, садоводов, официанток, особняк, отдельный офис, водителей, автомобиль и четыре авиаперелета в...

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