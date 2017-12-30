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ВВС Австралии приводили в боевую готовность из-за бомбардировщиков России

30.12.2017 18:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Австралийские ВВС на базе в городе Дарвин были приведены в состояние повышенной готовности в начале декабря, когда российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС принимал участие в учениях в Индонезии. Об этом сообщили представители базы, передает AВС.

Как отмечается в сообщении, австралийские ВВС находились в состоянии готовности на протяжении «короткого времени», когда проводились учения на базе в городе Биак в Индонезии. Тогда в маневрах участвовали 100 российских военных и несколько самолетов ВВС России.

Во время пятидневных учений Ту-95МС, которые могут нести ядерное оружие, пролетели над Тихим океаном. Как сообщили в Министерстве обороны Австралии, во время учений воздушное пространство страны нарушено не было.

В Министерстве обороны России 5 декабря сообщали, что в рамках международного визита в Индонезию были направлены два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Они вылетели с аэродрома в Амурской области и направились на индонезийский аэродром Биак. Кроме того, бомбардировщики сопровождали военно-транспортные самолеты Ил-76МД. В российском оборонном ведомстве отметили, что во время полета над акваторией Тихого океана Ту-95МС были дозаправлены в воздухе с помощью Ил-78.

 
 
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Австралийские ВВС на базе в городе Дарвин были приведены в состояние повышенной готовности в начале декабря, когда российский стратегический бомбардировщик...

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