МИД России ответил на обвинения в поставках нефти в КНДР вопреки санкциям

Российское правительство в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел России, передает «РИА Новости» .

«Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (т.е. продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контролем за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — пояснили в ведомстве.

Так в министерстве прокомментировали сообщение агентства Reuters, которое со ссылкой на источники в европейской службе безопасности сообщило, что в Северную Корею из России несколько раз за последний год шли поставки нефти и нефтепродуктов. Собеседник агентства заверил, что нет доказательств того, что в процесс контрабанды включены российские власти. Тем не менее он подтвердил факт переправки топлива с корабля на корабль.

Совбез ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР в декабре этого года. Авторами резолюции с новыми ограничительными мерами в отношении Пхеньяна выступили США. Резолюция стала «ответом» на последнее испытание КНДР баллистической ракеты. Помимо ограничения на экспорт нефти в Северную Корею, документ предписывает всем странам ООН выслать на родину в течение двух лет всех трудовых мигрантов из КНДР.​ Пхеньян расценил эту резолюцию как «равнозначную полной экономической блокаде» страны.