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МИД России ответил на обвинения в поставках нефти в КНДР вопреки санкциям
30.12.2017 20:17 — Новости Мира | Tut.by
Российское правительство в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел России, передает
«Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (т.е. продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контролем за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — пояснили в ведомстве.
Так в министерстве прокомментировали
Совбез ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР в декабре этого года. Авторами резолюции с новыми ограничительными мерами в отношении Пхеньяна выступили США. Резолюция стала «ответом» на последнее испытание КНДР баллистической ракеты. Помимо ограничения на экспорт нефти в Северную Корею, документ предписывает всем странам ООН выслать на родину в течение двух лет всех трудовых мигрантов из КНДР. Пхеньян расценил эту резолюцию как «равнозначную полной экономической блокаде» страны.
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