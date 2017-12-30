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Путин в поздравлении Трампу рассказал о роли диалога России и США

30.12.2017 21:26 — Новости Мира | Tut.by  
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В своем новогоднем поздравлении президенту США Дональду Трампу Путин заявил о том, что двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном необходим для нахождения ответов на глобальные вызовы и укрепления стратегической стабильности в мире. Выдержки из письма приводит пресс-служба Кремля на своем сайте.


Фото: Reuters

Российский лидер подчеркнул, что отношения между странами должны строиться на принципах равноправия и взаимного уважения.

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — пояснил Путин.

Помимо Трампа Путин также направил поздравления президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, главам Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Франции, Венгрии и других государств. Также Путин поздравил папу Римского Франциска, королеву Великобритании Елизавету II, президента​ Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, генсека ООН Антониу Гутерриша и других.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что главными разочарованиями 2017 года в Кремле считают, в частности, отношения Москвы и Вашингтона. «Конечно, такая ситуация и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, не может не вызывать сожаление», — сказал Песков.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, Трамп сохраняет желание наладить отношения с Москвой, несмотря на противостояние в виде санкций​.

 
 
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Президент Владимир Путин направил новогоднее поздравление своему коллеге Дональду Трампу, в котором отметил важность выстраивания диалога с США для укрепления...

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