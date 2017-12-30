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В США учителя уволили за показ ученикам картины Модильяни
31.12.2017 16:41 — Новости Мира | Tut.by
В американском штате Юта школьного учителя уволили за показ шестиклассникам картины Модильяни, на которой художник изобразил обнаженную женщину, сообщает
Fox описывает Руэду как энтузиаста изобразительного искусства, который украсил муралами некоторые строения в городке Хайрум, где последние полтора года преподавал в начальной школе основы искусства.
4 декабря он взял в школьной библиотеке раздаточный материал — наборы с сотней репродукций самых знаменитых картин, начиная с «Моны Лизы» и «Подсолнухов» Ван Гога. Однако некоторые, как оказалось, были не столь безобидны.
Перед уроком он предупредил учеников, что некоторые картины могут показаться странными. Иногда в классе раздавались смешки. А после уроков некоторые ученики стали жаловаться, что испытали неловкость. Руэда говорит, что среди карточек были репродукции картин
Руэда говорит, что призывал своих подопечных смотреть на эти картины как на произведения искусства и «иконы», а также посоветовал обсудить историю искусства с родителями.
Спустя несколько дней, 8 декабря, администрация школы вручила ему ультиматум, велев уволиться и пригрозив в противном случае выгнать его из-за несоблюдения правил для преподавателей. После этого Руэда выяснил, что некоторые родители пожаловались школьной администрации, а кое-кто даже звонил в полицию.
Теперь бывший учитель говорит, что намерен опротестовать решение школы об увольнении, хотя и не знает, будет ли там снова работать.
В офисе шерифа подтвердили получение жалобы от родителей учеников. Там рассмотрели карточки, не обнаружили на них порнографии и прекратили расследование. Шериф Чэд Дженсен указывает, что наборы репродукций производства компании
Директор школы Дженнифер Бюист отказалась от комментариев, велев журналистам перезвонить 3 января.
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В американском штате Юта школьного учителя уволили за показ шестиклассникам картины Модильяни, на которой художник изобразил обнаженную женщину
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