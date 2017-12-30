В США учителя уволили за показ ученикам картины Модильяни

В американском штате Юта школьного учителя уволили за показ шестиклассникам картины Модильяни, на которой художник изобразил обнаженную женщину, сообщает Fox13 . Матео Руэда готов судиться, чтобы восстановить свою репутацию. Тем более что открытки, которые заставили некоторых ребят испытать чувство неловкости, он взял в школьной библиотеке.

Фото: Commons.wikimedia.org

Fox описывает Руэду как энтузиаста изобразительного искусства, который украсил муралами некоторые строения в городке Хайрум, где последние полтора года преподавал в начальной школе основы искусства.

4 декабря он взял в школьной библиотеке раздаточный материал — наборы с сотней репродукций самых знаменитых картин, начиная с «Моны Лизы» и «Подсолнухов» Ван Гога. Однако некоторые, как оказалось, были не столь безобидны.

Перед уроком он предупредил учеников, что некоторые картины могут показаться странными. Иногда в классе раздавались смешки. А после уроков некоторые ученики стали жаловаться, что испытали неловкость. Руэда говорит, что среди карточек были репродукции картин Модильяни , Франсуа Буше и Жана Огюста Доминика Энгра с обнаженной натурой.

Руэда говорит, что призывал своих подопечных смотреть на эти картины как на произведения искусства и «иконы», а также посоветовал обсудить историю искусства с родителями.

Спустя несколько дней, 8 декабря, администрация школы вручила ему ультиматум, велев уволиться и пригрозив в противном случае выгнать его из-за несоблюдения правил для преподавателей. После этого Руэда выяснил, что некоторые родители пожаловались школьной администрации, а кое-кто даже звонил в полицию.

Теперь бывший учитель говорит, что намерен опротестовать решение школы об увольнении, хотя и не знает, будет ли там снова работать.

В офисе шерифа подтвердили получение жалобы от родителей учеников. Там рассмотрели карточки, не обнаружили на них порнографии и прекратили расследование. Шериф Чэд Дженсен указывает, что наборы репродукций производства компании Phaidon были закуплены учреждением несколько лет тому назад и до этого момента никаких претензий не возникало.

Директор школы Дженнифер Бюист отказалась от комментариев, велев журналистам перезвонить 3 января.