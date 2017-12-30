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СК России назвал мотив устроившего взрыв в магазине в Санкт-Петербурге

31.12.2017 16:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу предъявило обвинение мужчине в совершении теракта в супермаркете «Перекресток», сообщается на сайте комитета. Таким образом, дело было переквалифицировано со статьи покушение на убийство двух и более лиц на статью 205 УК РФ («теракт»).


Фото: fontanka.ru

Следствие направило в суд ходатайство об аресте подозреваемого. По версии следствия, он умышленно изготовил самодельное взрывное устройство и заложил его в супермаркете. ​"Недалеко от места взрыва он также спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства", — уточнили в следственном комитете.

В СКР считают, что экспертные исследования (в том числе генетические) подтверждают причастность обвиняемого к изготовлению СВУ и «наполнению информацией двух флэшек».

В ходе допросов обвиняемый дал показания. «С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — сообщили в СКР.

Учитывая тяжесть совершенного деяния, а также то, что обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Официально власти не раскрывали имя задержанного по делу о взрыве в «Перекрестке». По данным информированного источника «Интерфакса», это житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Источник агентства утверждал, что Лукьяненко «причисляет себя к националистическому оккультному движению «Нью Эйдж» (New Age) — «Новая эра». Петербургкое издание «Фонтанка» сообщало лишь имя задержанного — Дмитрий. По данным «Фонтанки», он был прежде судим за оборот наркотиков.

Взрыв в «Перекрестке» произошел вечером 27 декабря, в камере хранения взорвалось самодельное взрывное устройство, пострадали 18 человек. Мощность СВУ составила около 200 г тротила. По факту взрыва СКР сначала возбудли дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». ФСБ отчиталась о задержании предполагаемого исполнителя теракта 30 декабря.

При этом запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» брала на себя ответственность за взрыв.

Официально власти не раскрывали имя задержанного по делу о взрыве в «Перекрестке». По данным информированного источника «Интерфакса», это житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Источник агентства утверждал, что Лукьяненко «причисляет себя к националистическому оккультному движению «Нью Эйдж» (New Age) — «Новая эра». Петербургкое издание «Фонтанка» сообщало лишь имя задержанного — Дмитрий. По данным «Фонтанки», он был прежде судим за оборот наркотиков.

Взрыв в «Перекрестке» произошел вечером 27 декабря, в камере хранения взорвалось самодельное взрывное устройство, пострадали 18 человек. Мощность СВУ составила около 200 г тротила. По факту взрыва СКР сначала возбудли дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». ФСБ отчиталась о задержании предполагаемого исполнителя теракта 30 декабря.

При этом запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» брала на себя ответственность за взрыв.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/31/12/2017/5a48e3be9a794799dca51b75?from=main
Официально власти не раскрывали имя задержанного по делу о взрыве в «Перекрестке». По данным информированного источника «Интерфакса», это житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Источник агентства утверждал, что Лукьяненко «причисляет себя к националистическому оккультному движению «Нью Эйдж» (New Age) — «Новая эра». Петербургкое издание «Фонтанка» сообщало лишь имя задержанного — Дмитрий. По данным «Фонтанки», он был прежде судим за оборот наркотиков.

Взрыв в «Перекрестке» произошел вечером 27 декабря, в камере хранения взорвалось самодельное взрывное устройство, пострадали 18 человек. Мощность СВУ составила около 200 г тротила. По факту взрыва СКР сначала возбудли дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». ФСБ отчиталась о задержании предполагаемого исполнителя теракта 30 декабря.

При этом запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» брала на себя ответственность за взрыв.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/31/12/2017/5a48e3be9a794799dca51b75?from=main
 
 
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В ходе допросов обвиняемый дал показания. "С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических...

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