|
Власти Ирана грозят протестующим "железным кулаком". Блокируют мессенджеры и соцсети
31.12.2017 18:40 — Новости Мира | Tut.by
В Иране стремительно накаляется ситуация на фоне масштабных протестов общественности: первоначально люди вышли на улицы с социальной повесткой, однако вскоре стали требовать отставки верховного правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Власти на этом фоне грозят «железным кулаком» и обещают, что возмутители спокойствия ответят перед законом. Протест координировался через Telegram — основное средство независимой коммуникации в стране, где большинство западных соцсетей блокированы. Основатель мессенджера Павел Дуров говорит, что в воскресенье власти начали блокировать доступ после того, как он отказался ограничить доступ к каналам и чатам мирных протестующих. Один из крупнейших, в котором учили делать коктейли Молотова, администрация
С четверга в демонстрациях в разных городах участвуют десятки тысяч иранцев.
На этом фоне официальное государственное агентство
Командующий Корпусом Стражей Исламской Революции заявил, что демонстрации превратились в распевание политических лозунгов и поджигание частной собственности.
Настрой властей значительно изменился буквально за несколько часов: еще утром митингующих пытались успокоить сообщениями о том, что к гибели демонстрантов в одном из городов привели действия не полицейских, а неких
Протест все сильнее пытаются ограничить и в соцсетях. Днем в воскресенье основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что власти блокируют использование его мессенджера. В сообщении он привел ссылку на один из каналов мирных протестующих — на него подписаны более 700 тысяч человек.
Telegram — одно из самых популярных средств коммуникации и распространения информации в Иране, где заблокированы многие соцсети. Мессенджером пользуются около 40 миллионов человек, то есть примерно половина населения страны.
Reuters со ссылкой на информацию государственного ТВ передает, что в Иране заблокировано также использование Instagram.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Иране стремительно накаляется ситуация на фоне масштабных протестов общественности: первоначально люди вышли на улицы с социальной повесткой, однако вскоре...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии