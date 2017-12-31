В Иране стремительно накаляется ситуация на фоне масштабных протестов общественности: первоначально люди вышли на улицы с социальной повесткой, однако вскоре стали требовать отставки верховного правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.



Фото: Reuters

Власти на этом фоне грозят «железным кулаком» и обещают, что возмутители спокойствия ответят перед законом. Протест координировался через Telegram — основное средство независимой коммуникации в стране, где большинство западных соцсетей блокированы. Основатель мессенджера Павел Дуров говорит, что в воскресенье власти начали блокировать доступ после того, как он отказался ограничить доступ к каналам и чатам мирных протестующих. Один из крупнейших, в котором учили делать коктейли Молотова, администрация заблокировала .

С четверга в демонстрациях в разных городах участвуют десятки тысяч иранцев. Reuters сообщает, что протесты захлестнули столицу страны Тегеран. Протестующие скандировали имя шаха Резы — главного иранского реформатора первой половины 20 века, династию которого сверг аятолла Хомейни, превратив Иран в Исламскую республику. Имя шаха при новом режиме — табу, уверяет агентство. Нынешние протесты оно называет одним из крупнейших вызовов для властей страны со времени революции 1979 года.

На этом фоне официальное государственное агентство IRNA опубликовало сообщение главы МВД, который грозит участникам беспорядков суровой ответственностью. Он также заявил, что «созданная атмосфера не принесёт пользы безопасности, производству и занятости в стране» и от имени властей обещал прислушаться к требованиям «нашего дорогого народа».

Командующий Корпусом Стражей Исламской Революции заявил, что демонстрации превратились в распевание политических лозунгов и поджигание частной собственности. ВВС сообщает, что в городах Хорремабад, Зенджан, Ахваз люди призывали к отставке или даже смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. «Если люди вышли на улицы из-за высоких цен, они не должны выкрикивать подобные лозунги», — заявил агентству ISNA генерал-майор Ишмаил Ковсари.

Настрой властей значительно изменился буквально за несколько часов: еще утром митингующих пытались успокоить сообщениями о том, что к гибели демонстрантов в одном из городов привели действия не полицейских, а неких вооруженных иностранных агентов .

Протест все сильнее пытаются ограничить и в соцсетях. Днем в воскресенье основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что власти блокируют использование его мессенджера. В сообщении он привел ссылку на один из каналов мирных протестующих — на него подписаны более 700 тысяч человек.

Telegram — одно из самых популярных средств коммуникации и распространения информации в Иране, где заблокированы многие соцсети. Мессенджером пользуются около 40 миллионов человек, то есть примерно половина населения страны.

Reuters со ссылкой на информацию государственного ТВ передает, что в Иране заблокировано также использование Instagram.