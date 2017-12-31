В новогоднем поздравлении Путин рассказал о сплоченности и дружбе

В новогоднем поздравлении, которое уже услышали жители Камчатки, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что относится к празднику с верой, что все загаданное в новогоднюю ночь исполнится.



Фото: пресс-служба Кремля

Новый год «у нас это прежде всего семейный праздник», напомнил президент. «Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен», — заметил Путин. По его словам, перемены «обязательно» случатся, если всегда помнить о родителях и «ценить каждую минуту, проведенную с ними», «если будем больше понимать своих детей» и поддерживать тех, кто рядом.

«Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом», — добавил Путин, отметив, что в праздничную ночь всех объединяет «приподнятое новогоднее настроение», где бы мы ни находились.

«Особые поздравления» президент адресовал тем, «кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда».

«Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений», — считает президент. Он также поблагодарил «всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты».

«Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас», — обратился к россиянам Путин. В заключение речи он пожелал «мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной».​

С наступающим Новым годом россиян поздравил и премьер-министр Дмитрий Медведев. В своем Instagram он пожелал, чтобы 2018 год был «щедрым на хорошие события, принес благополучие и радость в каждую семью».

В этом году все жители России увидят новогоднее обращение президента за пять минут до полуночи. Раньше из-за разницы между количеством часовых поясов в некоторых регионах обращение транслировалось за час до или после наступления нового года.