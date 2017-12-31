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Глава Compass Group разбился в авиакатастрофе в Австралии
01.01.2018 10:15 — Новости Мира | Tut.by
Ричард Казинс, глава британской компании Compass Group, работающей в сфере корпоративного питания, и четверо членов его семьи погибли в результате крушения гидроплана неподалеку от Сиднея. Соответствующее заявление
«С глубокой грустью подтверждаем, что президент нашей компании Ричард Казинс и четверо близких членов его семьи погибли в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года. Мы глубоко шокированы и огорчены этой ужасной новостью», — говорится в тексте.
Как ранее сообщал телеканал 9news, в воскресенье гидроплан упал в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс к северу от Сиднея в 15.15 по местному времени (07.15 по минскому). Все шесть человек на борту, включая пилота, погибли. Причины крушения на данный момент неизвестны.
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В воскресенье гидроплан упал в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс к северу от Сиднея. Все шесть человек на борту, включая пилота, погибли.
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