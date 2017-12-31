ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Compass Group разбился в авиакатастрофе в Австралии

01.01.2018 10:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ричард Казинс, глава британской компании Compass Group, работающей в сфере корпоративного питания, и четверо членов его семьи погибли в результате крушения гидроплана неподалеку от Сиднея. Соответствующее заявление размещено в понедельник на официальном сайте компании.

«С глубокой грустью подтверждаем, что президент нашей компании Ричард Казинс и четверо близких членов его семьи погибли в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года. Мы глубоко шокированы и огорчены этой ужасной новостью», — говорится в тексте.

Как ранее сообщал телеканал 9news, в воскресенье гидроплан упал в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс к северу от Сиднея в 15.15 по местному времени (07.15 по минскому). Все шесть человек на борту, включая пилота, погибли. Причины крушения на данный момент неизвестны.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 165
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье гидроплан упал в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс к северу от Сиднея. Все шесть человек на борту, включая пилота, погибли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Белый дом поддержал протестующих в Иране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика