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Трамп назвал "глупой" финансовую помощь Пакистану на 33 миллиарда долларов

01.01.2018 20:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп назвал глупым оказание финансовой помощи Пакистану, поскольку эта страна укрывает боевиков из Афганистана. Об этом он написал в своем Twitter.

«США глупо выделили Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они не дали нам ничего, кроме лжи и мошенничества, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь», — написал американский лидер и добавил, что больше этого не будет.

В октябре 2017 года США обвинили Управление межведомственной разведки (ISI) Пакистана в связях с террористическими группами. Ранее в июле Трамп решил отправить в Афганистан дополнительный контингент американских военных из-за связей Пакистана с боевиками.

В июле 2016 года бывший глава афганской разведки Рахматулла Набиль обнародовал документы, доказывающие, что пакистанские власти помогали участникам террористических группировок «Талибан» и «Сети Хаккани» в 2014 и 2015 годах.

 
 
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"Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане".

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