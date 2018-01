Президент США Дональд Трамп назвал глупым оказание финансовой помощи Пакистану, поскольку эта страна укрывает боевиков из Афганистана. Об этом он написал в своем Twitter.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!