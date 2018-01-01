Президент США Дональд Трамп назвал глупым оказание финансовой помощи Пакистану, поскольку эта страна укрывает боевиков из Афганистана. Об этом он написал в своем Twitter.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.

«США глупо выделили Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они не дали нам ничего, кроме лжи и мошенничества, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь», — написал американский лидер и добавил, что больше этого не будет.

В октябре 2017 года США обвинили Управление межведомственной разведки (ISI) Пакистана в связях с террористическими группами. Ранее в июле Трамп решил отправить в Афганистан дополнительный контингент американских военных из-за связей Пакистана с боевиками.

В июле 2016 года бывший глава афганской разведки Рахматулла Набиль обнародовал документы, доказывающие, что пакистанские власти помогали участникам террористических группировок «Талибан» и «Сети Хаккани» в 2014 и 2015 годах.