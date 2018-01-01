ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США окажут поддержку участникам акций протестов в Иране

01.01.2018 23:18 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Администрация президента Дональда Трампа окажет поддержку участникам акций протестов в Иране. Это пообещал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.

«Президент Дональд Трамп и я как вице-президент США не повторим постыдную ошибку, которая допускалась в нашей стране в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом, — написал он в своем Twitter. — Нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто сражается за свободу, сражается против тирании».

«Мы не должны и не обманем их ожидания», — подчеркнул Пенс.

В понедельник Трамп в своем Twitter написал, что в Иране «настало время для перемен».

Как сообщал телеканал Al Jazeera, акции протеста начались в прошлый четверг во втором по численности городе Ирана Мешхеде. Участники манифестации выступили против роста цен. Уличные протесты охватили и другие населенные пункты. По данным агентства Associated Press, по меньшей мере 12 человек погибли.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник Трамп в своем Twitter написал, что в Иране "настало время для перемен".

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп назвал "глупой" финансовую помощь Пакистану на 33 миллиарда долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика