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США окажут поддержку участникам акций протестов в Иране
01.01.2018 23:18 — Новости Мира | Tut.by
Администрация президента Дональда Трампа окажет поддержку участникам акций протестов в Иране. Это пообещал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.
«Президент Дональд Трамп и я как вице-президент США не повторим постыдную ошибку, которая допускалась в нашей стране в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом, — написал он в своем Twitter. — Нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто сражается за свободу, сражается против тирании».
«Мы не должны и не обманем их ожидания», — подчеркнул Пенс.
В понедельник Трамп в своем Twitter
Как сообщал телеканал Al Jazeera, акции протеста начались в прошлый четверг во втором по численности городе Ирана Мешхеде. Участники манифестации выступили против роста цен. Уличные протесты охватили и другие населенные пункты. По данным агентства Associated Press, по меньшей мере 12 человек погибли.
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В понедельник Трамп в своем Twitter написал, что в Иране "настало время для перемен".
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