США окажут поддержку участникам акций протестов в Иране

Администрация президента Дональда Трампа окажет поддержку участникам акций протестов в Иране. Это пообещал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.

«Президент Дональд Трамп и я как вице-президент США не повторим постыдную ошибку, которая допускалась в нашей стране в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом, — написал он в своем Twitter. — Нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто сражается за свободу, сражается против тирании».

As long as @RealDonaldTrump is POTUS and I am VP, the United States of America will not repeat the shameful mistake of our past when others stood by and ignored the heroic resistance of the Iranian people as they fought against their brutal regime… (½) — Vice President Mike Pence (@VP) 1 января 2018 г.

«Мы не должны и не обманем их ожидания», — подчеркнул Пенс.

В понедельник Трамп в своем Twitter написал , что в Иране «настало время для перемен».

Как сообщал телеканал Al Jazeera, акции протеста начались в прошлый четверг во втором по численности городе Ирана Мешхеде. Участники манифестации выступили против роста цен. Уличные протесты охватили и другие населенные пункты. По данным агентства Associated Press, по меньшей мере 12 человек погибли.