США окажут поддержку участникам акций протестов в Иране

Администрация президента Дональда Трампа окажет поддержку участникам акций протестов в Иране. Это пообещал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.

«Президент Дональд Трамп и я как вице-президент США не повторим постыдную ошибку, которая допускалась в нашей стране в прошлом, когда другие стояли в стороне и игнорировали героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом, — написал он в своем Twitter. — Нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто сражается за свободу, сражается против тирании».