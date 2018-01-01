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В Эстонии разгорелся скандал из-за отсутствия национального гимна в новогоднюю ночь

02.01.2018 16:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Новогодняя ночь в Эстонии обернулась конфузом, который перерос в первый в наступившем году громкий политический скандал. Президент страны Керсти Кальюлайд во вторник была вынуждена извиняться за то, что государственный телеканал ETV не нашел места в своей новогодней программе для гимна страны, что произошло впервые за все время независимости Эстонии.


Керсти Кальюлайд выступает с новогодним обращением в Таллине. Фото: delfi.ee

«Мне жаль, и я приношу извинения, что в новогодней телевизионной программе ETV не прозвучал гимн», — написала она в своем Facebook.

По словам президента, она не знала, что гимн в этом году исключат из телепрограммы. «Впрочем, мою канцелярию [об этом] проинформировали, поэтому я также чувствую себя виноватой и приношу свои извинения», — сказала она.

Ранее ответственный редактор новогодней телепрограммы ETV Кармель Килланди объяснила отсутствие гимна в сетке вещания необычным форматом президентского обращения: оно впервые транслировалось не в записи, а в прямом эфире с площади Вабадузе в Таллине. Такой способ президент выбрала ввиду отмечаемого в наступившем году столетия со дня провозглашения независимости Эстонии.

«Впервые в истории нашей страны президент выступал в прямом эфире перед толпой народа, — объясняет Килланди. — Людей было много, грохотал праздничный салют. Мы боялись, что в этом шуме гимн не будет слышен. Поэтому выбрали другую песню».

Ее поддержал советник по связям с общественностью президента Таави Линнамяэ. «Я с пониманием отношусь к ситуации, когда гимн не прозвучал в тот момент, когда кругом раздается грохот от фейерверков», — сказал он.

Однако у этой точки зрения нашлось немало критиков.

«Новый год начался для Эстонии без гимна — что бы это могло значить? — спрашивает председатель правления Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) Рейн Вейдеманн. — 27 лет мы начинали с гимном, сейчас его не было. Плохое предзнаменование».

А лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме и вовсе назвал историю с гимном «апогеем надменности и игнорирования чувств эстонского народа» со стороны президента. «Сейчас нам уже известно, что решение об отказе от исполнения гимна было принято на основании решения вашей администрации (и, вероятно, лично вашего тоже), — указал он в адресованном президенту открытом послании. — Попытки несчастных журналистов оправдаться тем, что исполнение гимна затмил бы грохот салюта, абсурдны».

 
 
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Новогодняя ночь в Эстонии обернулась конфузом, который перерос в первый в наступившем году громкий политический скандал.

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