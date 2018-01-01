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В Иране назвали виновных в организации протестов в стране и рассказали о "методах врагов"
02.01.2018 17:00 — Новости Мира | Tut.by
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своем заявлении относительно последних событий в стране отметил, что виновными в массовых беспорядках и волнениях в стране являются враги исламской республики. Обращение аятоллы
«В недавних событиях враги Ирана объединились и использовали различные средства, которые находятся у них в распоряжении, включая деньги, оружие, политику и разведывательные силы, с целью обеспокоить исламскую республику. Враг всегда ищет любую возможность и любую щель, чтобы проникнуть и нанести удар по иранской нации», — говорится в заявлении иранского лидера.
Он подчеркнул, что достоинство, безопасность и развитие иранской нации связаны с самопожертвованием мучеников. По его мнению, врагам страны мешают «совершать свои зверства» дух мужества, жертвы и веры внутри нации. При этом он не уточнил, кто именно является врагами страны.
Хаменеи пообещал, что еще выступит с заявлением по поводу протестных движений после того, как посоветуется со своими приближенными. Это произойдет, добавил он, «как настанет время».
В Иране уже почти неделю продолжаются
По мнению секретаря Высшего совета безопасности страны Али Шамхани, за организацией протестов стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. Он обвинил руководство этих стран в управлении протестными настроениями в социальных сетях и подчеркнул, что их действия являются организованным вмешательством во внутренние дела Ирана.
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Враги Ирана используют все средства, которые у них есть, для того, чтобы обеспокоить страну и начать в ней беспорядки, считает лидера Ирана Али Хаменеи, комментируя...
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