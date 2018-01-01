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"Жертв нет": 2017-й стал самым безопасным годом в истории авиации
02.01.2018 17:23 — Новости Мира | Tut.by
В ушедшем году авиаперевозчики не зафиксировали ни одного несчастного случая со смертью пассажира на коммерческих рейсах. При этом всего при перелете погибло 79 человек, но эти жертвы относятся к грузовым рейсам и малой авиации с турбовинтовыми двигателями.
О рекорде, поставленном гражданской реактивной коммерческой авиацией, сообщает голландская консалтинговая фирма
По расчетам этой компании, вероятность несчастного случая со смертельным исходом на борту пассажирского лайнера составляет 1 на 16 миллионов полетов.
В Aviation Safety Network также отметили, что в 2017 году было зафиксировано 10 инцидентов с лайнерами, в которых погибли суммарно 79 человек. Причем 35 из них получили смертельные травмы на земле, а 44 — в воздухе, пишет
Последняя авиакатастрофа произошла в самом конце ушедшего года, 31 декабря, в районе города-курорта Пунта-Ислита в Коста-Рике. Там через несколько минут после взлета разбился в гористой местности легкий одномоторный турбовинтовой самолет Cessna 208B Grand Caravan. При этом погибли 12 находившихся на борту людей, в том числе семья из пяти человек.
А самая крупная авиакатастрофа 2017-го произошла в январе под Бишкеком в Кыргызстане. Там грузовой Boeing 747 при заходе на посадку в густом тумане пролетел взлетно-посадочную полосу, фюзеляжем зацепил забор, после чего упал на жилые дома в дачном поселке Дача-Суу в 2 км от аэропорта. В итоге
Для сравнения, в 2016 году, согласно статистике, произошло 16 крупных авиакатастроф, в которых погибло 303 человека.
За последние 20 лет число смертей при инцидентах на воздушном транспорте неуклонно снижалось по всему миру. Например, в 2005 году в авиакатастрофах на коммерческих пассажирских авиалиниях погибло 1015 человек.
В США последняя крупная катастрофа со смертельным исходом произошла в феврале 2009-го. Тогда рейс 3407 компании Colgan Air упал за пределами ВПП аэропорта Кларенс-Сентера в штате Нью-Йорк. Погибли 49 человек на борту самолета и один на земле.
В 2016 году в США при инцидентах на воздушном транспорте погибли 412 человек. Но ни один из этих случаев не относился к полетам пассажирских лайнеров.
Последняя крупная авиакатастрофа в мире, сопряженная с массовой гибелью пассажиров, зафиксирована в ноябре 2016 года. Тогда под Медельином (Колумбия) разбился лайнер, на борту которого находился 81 человек, в том числе
А в конце октября 2015-го в Египте
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При этом всего при перелете погибло 79 человек, но эти жертвы относятся к грузовым рейсам и малой авиации с турбовинтовыми двигателями.
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