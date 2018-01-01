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Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента Додона

02.01.2018 17:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру. Они в обход президента смогут назначить еще шесть членов правительства.


Игорь Додон. Фото: Reuters

Конституционный суд Молдовы принял решение временно приостановить полномочия президента страны Игоря Додона после того, как тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры четырех министров и двух вице-премьеров. Об этом сообщает Интерфакс.

Суд счел, что такие действия президента стали нарушением законодательства республики, которое разрешает главе государства отклонять кандидатуры только один раз. Временно исполняющими обязанности президента назначили председателя парламента и премьер-министра. В ближайшие дни они смогут подписать указы о назначении шести новых членов правительства.

Игорь Додон в своем Facebook написал, что Конституционный суд страны принял необдуманное решение, которое находится «на пределе законности и за пределами здравого смысла», и из-за этого стал заложником самого себя. «Ни для кого не секрет, что члены КС согласились „играть“ так, как им будет диктовать правящий режим демократов», — отметил он, подчеркнув, что такое решение является нарушением законных процедур.

«Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — заключил Додон.

 
 
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Суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру. Они в обход президента смогут назначить еще шесть...

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