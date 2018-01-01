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Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента Додона
02.01.2018 17:31 — Новости Мира | Tut.by
Суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру. Они в обход президента смогут назначить еще шесть членов правительства.
Конституционный суд Молдовы принял решение временно приостановить полномочия президента страны Игоря Додона после того, как тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры четырех министров и двух вице-премьеров. Об этом сообщает
Суд счел, что такие действия президента стали нарушением законодательства республики, которое разрешает главе государства отклонять кандидатуры только один раз. Временно исполняющими обязанности президента назначили председателя парламента и премьер-министра. В ближайшие дни они смогут подписать указы о назначении шести новых членов правительства.
Игорь Додон в своем
«Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — заключил Додон.
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Суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру. Они в обход президента смогут назначить еще шесть...
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